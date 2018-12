Hvězdy MS do 20 let: budoucí jednička draftu, Nečas i nový Kuzněcov | iSport.cz

Na mistrovství světa do 20 let hraje i několik světových hvězd jako Eeli Tolvanen, Martin Nečas nebo předpokládaná jednička příštího draftu NHL Jack Hughes • FOTO: Koláž iSport.cz Přemýšlíte, jestli se vyplatí vstávat na noční přenosy z juniorského MS? Ano. Tak zní jediná odpověď. Turnaj, který začal středečním zápasem Česko - Švýcarsko (2:1 v prodloužení), láká na spoustu mladých hvězdiček, které stojí za to vidět v divokém tempu mládežnického hokeje. Spojené státy vytáhly příští jedničku draftu Jacka Hughese, Finsko má na soupisce dva hráče z NHL a Česko by měl táhnout Martin Nečas. Podívejte se na největší hvězdy světového šampionátu do 20 let.

Český hurikán - MARTIN NEČAS Věk: 19 let

Pozice: útočník

Sezona: Carolina (NHL)/Charlotte (AHL)

Zápasy: 7/26

Body: 2 (1+1)/22 (7+15)

Draft: 12. v roce 2017 (1. kolo), Carolina Získává větší a větší sebevědomí. Třetí sezonu po sobě hraje Martin Nečas dospělý hokej, po dvou letech v extralize odešel do Ameriky. Ročník rozjel v Carolině, po sedmi zápasech slyšel, že musí na farmu. Je zdravě naštvaný, hrozně chce zpátky do NHL. A rve se o výtah vzhůru nejlepším možným způsobem, na farmě sbírá body, je vidět, hraje klíčovou roli v nejlepším celku AHL. Platí za středního útočníka, který vymyslí šanci, dá gól a dobře bruslí. Umí všechno, navíc dokáže být dobrým lídrem. Může se stát největší hvězdou šampionátu. Českou ozdobou by mělo být přesilovkové komando, kde on s Martinem Kautem budou vymýšlet a Filip Zadina zakončovat.

Americká jednička - JACK HUGHES Věk: 17 let

Pozice: útočník

Sezona: U20 USA (USHL)/U18 USA (USDP)

Zápasy: 10/25

Body: 15 (1+14)/48 (10+38)

Draft: červen 2019 Teprve 17letý Američan má patřit do stejné kolonky s názvem generační talent jako Auston Matthews nebo i Connor McDavid. Mezi vrstevníky působí jeho hokej strašně jednoduše, cokoliv si zamane, že na ledě udělá, to provede. Přesvědčila se o tom i česká osmnáctka na turnaji v Kravařích. Průjezd přes všechny bránící hráče? Žádný problém. Co tam máme dál? Česko prohrálo s USA 2:5, Jack Hughes tři góly dal, na dva nahrál. Když o něm pak mluvili hráči z poraženého tábora, často zaznívalo slovo „šílené“. Měl by se stát jedničkou příštího draftu. Hokejově je na tom skvěle, na MS jen záleží, jak se popere s většími a těžšími chlapy, než je on sám.

Kanadská síla - MAXIME COMTOIS Věk: 19 let

Pozice: útočník

Sezona: Anaheim (NHL)/Drummondville (QMJHL)

Zápasy: 10/5

Body: 7 (2+5)/7 (3+4)

Draft: 50. v roce 2017 (2. kolo), Anaheim Má zlato z posledního MS a teď by měl patřit společně s Codym Glassem k největším hvězdám Kanady. Na začátku sezony nastoupil Maxime Comtois v NHL a byl až nečekaně produktivní. Pak měl ale smůlu, zranil se. Když nakonec stál Anaheim před volbou, jestli ho nechat nahoře v prvním týmu, nebo ho poslat pro zbytek sezony do juniorky, zvolil druhou možnost, aby mohutný útočník ještě hokejově dorostl. Jeho přednosti? K tomu, jak je velký (188 cm), je i dost rychlý, technický a svoje tělo umí dobře využívat v soubojích. Nebojí se ostré hry. Anaheim v něm má poklad pro příští roky a Kanada pro tohle juniorské MS. Své kvality potvrdil hned v prvním utkání, na demolici Dánska 14:0 se podílel čtyřmi trefami.

Finský kulomet - EELI TOLVANEN Věk: 19 let

Pozice: útočník

Sezona: Nashville (NHL)/Milwaukee (AHL)

Zápasy: 4/24

Body: 2 (1+1)/12 (4+8)

Draft: 30. v roce 2017 (1. kolo), Nashville Cesta nahoru se u mladého finského zabijáka nečekaně zasekla. Jen si vzpomeňte na minulou sezonu, v KHL nastřílel Eeli Tolvanen za Jokerit 19 gólů, hrál na olympiádě, dospělém i juniorském MS. Čekalo se, že naplno vletí do NHL a rozbalí svůj střelecký potenciál i tady. Jenže za mořem to nejde zatím tak hladce, spíš si zvyká. S jeho schopnostmi by to ale nemělo trvat dlouho. Je hodně nebezpečný hráč a nic na tom nemění ani pomalejší rozjezd v Americe. Dejte mu nahrávku klidně špatně, on si s ní rychle poradí tak, aby měl brankář velké starosti. Když má puk on, vy máte problém.

Severská šablona - HENRI JOKIHARJU Věk: 19 let

Pozice: obránce

Sezona: Chicago (NHL)

Zápasy: 32

Body: 11 (0+11)

Draft: 29. v roce 2017 (1. kolo), Chicago Podle něj byste mohli vyřezávat šablonu severského obránce. Tedy? Jezdí mu to, rád podporuje útok, baví ho vymýšlet. Ano, díváte se správně, opravdu mu je teprve 19 let, Henri Jokiharju hraje NHL ve věku, kdy ostatní obránci slyší, že by měli hlavně získávat zkušenosti. Už v létě o něm generální manažer Stan Bowman říkal, že mladý Fin ví, co potřebuje dělat obousměrný zadák. Nejmenší problém neměl ani s fyzickou hrou, hokejově vyspěl mnohem dříve než vrstevníci. Zdálo se, že finská prosba směrem k Chicagu o uvolnění hráče bude jen drzým dotazem z povinnosti. Klub překvapil a beka na MS pustil.