Pešán (nejen) o dvacítce: Proč selhaly hvězdy a jak změnit český hokej? | iSport.cz

Doma u televize se cítil zvláštně. Rok zpátky s podobnou tlupou Filip Pešán doskákal do semifinále šampionátu, hokejový národ se radoval z toho, že česká mládež rozcupovala léta nashromážděnou bídu. Ne, není tomu tak. „Já poslední semifinále nepřeceňoval, proto ani tenhle turnaj nepovažuju za nějaké fiasko,“ hodnotí trenér a sportovní ředitel libereckých Bílých Tygrů.

Před rokem si Zadina s Nečasem a Kautem udělali velké jméno, semifinále je vykoplo k vysokým pozicím na draftu NHL a ke smlouvám s elitními kluby. Snad každý čekal, jak to rozbalí ve velkém. Proč jim to podle vás nevyšlo?

„Loni byli o rok mladší, bojovali o kariéru, v podstatě se dá i říci, že o svůj hokejový život. Byli hodně ostří. Ostří v tréninku, ostří v zápasech, všude. Z pozice diváka u obrazovky se mi to těžko posuzuje, ale přišlo mi, že letos tak hladoví nebyli. Zadina byl před rokem zabiják, vystřelil z čehokoli, proto se stal i nejlepším střelcem turnaje. Kdežto teď on a ostatní kluci chtěli ukázat, že umí hokej.“

A to je velký rozdíl...

„Ano. Jakmile nejste naladěný na svoji jasně danou roli a zkoušíte něco jiného, nefunguje to.“

Nakolik Zadinu, Nečase nebo Kauta změnily získané smlouvy v NHL? Neztratili na pokoře k práci, nezačali si o sobě víc myslet?

„Když jsem viděl, jak byli všichni nešťastní po posledním zápase, nemyslím si, že by někdo z nich něco vypustil nebo podcenil. To vůbec ne. Ale možná se domnívali, že týmu přinesou um.