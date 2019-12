MS 20 hokej | Eliáš o dvacítce: Tým musí zdobit zarputilost. Jaký má vztah s Varaďou? | iSport.cz

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po porážce v úvodní přípravě na domácí MS se Švédskem • ČTK/Ožana Jaroslav

Čeští hokejisté do dvaceti let uspěli v generálce proti Slovensku před domácím mistrovstvím světa • ČTK

Českou reprezentaci do dvaceti let vedou do druhého mistrovství světa. Václav Varaďa a Patrik Eliáš, kteří spolu v mládežnických výběrech váleli v jedné formaci, chtějí v Ostravě a Třinci vylepšit sedmé místo z loňského roku. Byť aktuální tým nemá zdaleka tolik hvězd. „Chceme se prezentovat jako tým,“ říká Patrik Eliáš v rozhovoru pro Sport.

Zarputilost, odhodlání a srdce. To mají být podle trenérů Varadi a Eliáše základní stavební kameny české reprezentace, kterou ve skupině postupně čeká Rusko, Německo, USA a Kanada. „Věříme, že jsme schopni úspěch udělat,“ říká Eliáš. „Všichni budeme makat na sto procent, aby se výsledek vydařil.“

Václav Varaďa s oblibou říká: jací trenéři, takový tým. Když vezmeme vaše hráčské úspěchy a kariéry, tak by váš tým měl být na zlato?

(usměje se) „Jo, to víte, že jo. Trenéři mohou nastavit disciplínu a systémové věci. To je jasné. Ale je to i o tom, jaké jsou povahy a jak trenérský tým drží při sobě. Souhlasím s Vencou, že mužstvo vycítí, jaká je atmosféra v realizačním týmu, jak pracuje. Myslím, že i společně s Alešem Krátoškou máme dobrý mix.“

Svými povahami a pohledem na hokej se doplňujete?

„V něčem jsme rozdílní, v něčem hodně podobní. Hokej vidíme stejně nebo aspoň podobně. I když já byl možná větší hračička na ledě. Základy k úspěchu jsou v uvozovkách jednoduché, není tam moc co vymýšlet. Oba jsme zažili nějaké prohry, nějaká vítězství. Zkušenosti máme a víme, co bychom chtěli od týmu očekávat a jak ho nastavit.“

Jakým stylem byste se tedy chtěli prezentovat na domácím šampionátu?

„Jako tým. Tím je řečeno vše. Bez zarputilosti, odhodlání a srdce, tedy základních věcí, na které nepotřebujete tolik talentu, se neobejdeme. Tohle musí vyjít i od nás, od trenérského štábu. Pak pochopitelně od kluků na ledě. Přesně tohle chceme, aby cítili hráči i fanoušci.