MS 20 hokej | Hvězdný zákrok trenéra! V klíčový moment bleskově podržel Kanadu | iSport.cz

Tourigny je na svých pětačtyřicet let už zkušeným koučem. Do řemesla se pustil v sezoně 1998/99 v juniorské QMJHL, pak byl dokonce asistentem u Colorado Avalanche či Ottawa Senators a v současné chvíli trénuje Ottawa 67´s v OHL.

Na střídačce Kanady také nestojí poprvé, zkusil si ji například už před jedenácti lety na Hlinka Gretzky Cupu. To, co se mu povedlo ve čtvrtek, ale určitě udělal na lavičce poprvé.

Jeho svěřenci hájili v závěru utkání vedení 5:4, když centr Ty Dellandrea pod tlakem zpoza vlastní branky vyhodil kotouč mimo hřiště. Ten letěl za kanadskou střídačku, jenže pak zasáhl Tourigny. Po puku chmátl a ještě ho s pevným výrazem prezentoval mužům v pruhovaném. A také kameře.

Díky tomu, že kotouč skončil na střídačce, nemusela Kanada do čtyř. V případě, že by se puk dostal mezi diváky, Dellandrea by inkasoval dvě minuty za zdržování hry. V čase 58:14 by pak soupeř pravděpodobně odvolal brankáře a zkusil by hru 6 na 4. Kdo ví, jak by tohle bylo dopadlo...

Canada assistant coach André Tourigny made the catch as the puck was flying over the glass to avoid the penalty 😂😂 pic.twitter.com/uvfdW7LUGE — TSN (@TSN_Sports) December 26, 2019

Jinak poslední desetiminutovka utkání obecně stála za to, padlo v ní totiž pět branek. Když v 51. minutě zvyšoval na 4:2 kapitán Barret Hayton mohlo být rozhodnuto, jenže soupeř se nevzdával a v 57. minutě Shanem Pintem srovnal na 4:4.

Kanadská partička ale hned ukázala svou sílu, rozehrávku amerického beka K´Andre Millera zachytil ve vzduchu supertalent Alexis Lafreniere a o pouhých sedm vteřin po vyrovnání byla Kanada znovu o krok napřed. „Zrovna srovnali, bylo jasné, že naše střídání musí teď být super. Já se jen snažil letět na branku a vyšlo to,“ popisoval po utkání muž, který by měl být příští jedničkou draftu NHL.

Rychlost akce zaskočila dokonce i amerického trenéra Scotta Sandelina, jenž rozhodující branku utkání ani neviděl. „Zrovna jsem s někým mluvil, bylo to strašně rychlé,“ řekl pro TSN. „Nešťastný moment...“ láteřil.

Kanada tak na poslední chvíli odvrátila pátou porážku od Spojených států v řadě, což by byl historický rekord. Tolikrát za sebou totiž nikdy s žádným týmem ve 43leté historii šampionátu neprohrála.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:31. McMichael, 26:34. Hayton, 33:03. Foote, 50:47. Hayton, 56:49. Lafreniere, 58:50. Lavoie Hosté: 03:10. Pinto, 18:32. Kaliyev, 52:45. Robertson, 56:42. Pinto Sestavy Domácí: Daws (Hofer) – Bahl, Bernard-Docker, McIsaac, Smith (A), Addison, Byram, Drysdale – Veleno (A), Lafreniere, Foote – Byfield, Cozens, Hayton (C) – Foudy, Dellandrea, Dudas – Thomas, McMichael, Mercer – Lavoie. Hosté: Knight (Wolf) – Stastney, Miller (A), Harris, M. Samuelsson (C), Jones, Emberson, York – Robertson, Wahlstrom (A), Pinto – Drury, Caufield, Beecher – Turcotte, Ford, Brink – Hall, Pivonka, Kaliyev – Zegras. Rozhodčí Harnebring (SWE), Heikkinen (FIN) – Hägeström (FIN), Lundgren (SWE) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků