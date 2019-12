MS 20 hokej | Kanada na úvod MS zvládla bitvu proti USA, Švédsku pomohl i lakrosový gól | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko ani ne minutu po začátku zápasu s Ruskem odešel s bolavým kolenem do šatny • Michal Beránek / Sport

Kanaďané ovládli zámořský souboj na úvod MS do 20 let proti USA, výhru 6:4 vystřelil v 57. minutě Alexis Lafrenière

Hokejisté Finska vstoupili do boje o obhajobu titulu na mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci prohrou se Švédskem 2:3 v prodloužení. Neuspěl ani stříbrný tým z minulého šampionátu ve Vancouveru a Victorii Spojené státy americké, které podlehly Kanadě 4:6. Čtyřmi body za gól a tři asistence přispěl k výhře Kanady útočník Alexis Lafreniere, favorit draftu NHL v příštím roce.