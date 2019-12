MS 20 hokej | Kubíček o Rusech, Laukovi i hvězdném Němci: Euforie byla jen chvilku | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko ani ne minutu po začátku zápasu s Ruskem odešel s bolavým kolenem do šatny • Michal Beránek / Sport

Obránce Šimon Kubíček svou premiérovou trefou na mládežnických šampionátech rozjel úspěšné tažení proti Rusku (4:3) v zahajovacím duelu mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci. „Skvělý pocit,“ pochvaloval si hráč Seattle Thunderbirds ještě druhý den po tréninku. „Euforie ale byla jen chvilková, teď už se musíme soustředit na Německo.“ S ním Češi hrají v sobotu od 15 hodin.

Zraněný Lauko: Bez ortézy bych měl koleno urvané úplně VŠECHNA VIDEA ZDE

Povedlo se vám po gólu a vybojovaném vítězství vůbec usnout?

(usmívá se) „Jo, usnul jsem. Chvíli jsem na to myslel, ale usnul jsem v pohodě. Hodně jsme chtěli proti Rusákům vyhrát, byl to první zápas turnaje, jsme rádi, že se to povedlo.“

Přišli jste o útočníka Jakuba Lauka, jak jste viděl jeho zranění?

„Já byl v tu chvíli na ledě, ale neviděl jsem to. Dívali jsme se pak na videu... Nevím, jestli ho chtěl zranit úmyslně nebo ne, těžko posoudit. Samozřejmě je to pro nás velká ztráta.“

Jak těžké bude Lauka nahradit?

„Prostě už ho nemáme, někdo ho bude muset nahradit. Uvidíme, kdo tam bude, někdo se, věřím, najde.“

Zraněný Lauko: Bez ortézy bych měl koleno urvané úplně

Rusko jste překvapili, jak psychicky ustát sobotní zápas proti Německu?

„Euforie byla jen chvilková. Už se soustředíme na další zápas, musíme zase začít dobře, jako s Rusama. Proměňovat šance. Věřím, že vyhrajeme.“

S Němci se na turnajích nepotkáváte, máte je nějak nakoukané?

„Nepotkávali jsme je, ale můžeme očekávat agresivní hokej, hrají hodně do těla, jsou velcí, silní.“

Co víte o jejich největší hvězdě, obránci Seiderovi?

„Moc ho nesleduji, abych se přiznal. Jak na něj? Dohrávat ho musíme, znepříjemnit mu to, aby nám nedělal problémy.“

Má 192 centimetrů, bude to náročnější dohrávání?

„My tam taky nějaké větší kluky máme, nebude to problém.“

Ještě v Českých Budějovicích jste hrával proti Salzburgu. Němci jich tady pár v týmu mají, pamatujete si některé?

„Pamatuju, nejvíc Jasona Peterku, ten byl šikovný a rychlý. Na lepší hráče si musíme dát pozor. Vždycky se u nich najde někdo lepší, ale teď se jim to sešlo. Víme o nich, musíme si je pohlídat.“

Vnímáte zájem fanoušků na domácím mistrovství?

„Vnímáme, fanoušci mají v Česku hokej rádi, je fajn, že nás ženou dopředu. Všichni, co hrajeme venku, se chceme v dobrém ukázat před našimi fanoušky. V tom je fajn, že je mistrovství u nás.“

Zažil jste někdy dřív takovou atmosféru?

„Osobně ne, proti Rusům to byl atmosférou nejlepší zápas, v jakém jsem hrál. V Kanadě taky chodí dost lidí, ale aby takhle skandovali? To ne. Perfektní.“

Varaďa o zranění Lauka: Je z toho zklamaný. Němci budou houževnatí