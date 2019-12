MS 20 hokej | Krupp o německé dvacítce: Máme výborný tým, můžeme vás porazit | iSport.cz

Jakub Lauko na domácím MS do 20 let dohrál. Páteční vyšetření odhalilo poškození kolenních vazů • ČTK

Sám odehrál dva juniorské šampionáty, na dalších čtyřech pak byl jako trenér. „Trénování mladíků jsem miloval. Nejste jen kouč, ale taky učitel a taky trochu otec,“ vzpomíná v rozhovoru pro Sport Uwe Krupp. Německý tým podle něj může proti Čechům překvapit.

Jak vidíte kvalitu německé dvacítky na mistrovství světa?

„Myslím, že vůbec nemáme špatný tým. Výsledky před startem turnaje sice nebyly moc dobré, ale stejně v týmu vidím sílu a potenciál. Naprosto klíčové je pro mě to, že většina hráčů už hraje profesionální soutěže v mužské kategorii. Někteří hrají německou nejvyšší ligu, další hrají jinde v zahraničí. Pár kluků pak hraje v Kanadě kvalitní juniorskou soutěž. Máme některé výrazné individuality jako třeba sedmnáctiletého Tima Stützleho z Mannheimu. I přes nízký věk je pro mě on klíčovým hráčem útočné řady.“

V 25 utkáních DEL posbíral 23 bodů, po Moritzi Seiderovi má šanci být dalším Němcem v elitní desítce draftu NHL v nadcházejícím roce.

„Určitě, šanci má velkou. Talent má možná ještě větší než Seider. Oba je navíc pojí, že prošli mládežnickou akademií Mannheimu, která je podle mě jednoznačně nejlepší v Německu. Mají velké finanční zdroje, přivádí do klubu hráče ve velmi mladém věku, aby s nimi poté výborně pracovali.“

Seidera si v poslední volbě talentů NHL vybral Detroit jako celkově šestého. Zahrál si na dospělém mistrovství světa, na juniorském šampionátu hraje již potřetí. Jaké jsou jeho největší klady?

„Hraje jako zkušený mazák. Frajer o mnoho let starší. Kdybych ho neznal, podle stylu hry bych řekl, že je mu třicet let. Je tak klidný, s pukem nepanikaří. Zároveň je vyspělý takticky. Na jeho věk to je opravdu působivé. Nikdy na mě nepůsobil nervózně. Je rychlý, má skvělé vidění hokeje. Je to všestranný obránce nejvyšší hokejové úrovně.“

Nejlepší německý obránce od vašeho konce kariéry?

(smích) „Těžko se to srovnává. Pro nás to tehdy bylo všechno složitější, dnes mají němečtí kluci vlastně všude otevřené dveře. Už se na ně nikdo nedívá skrz prsty, mají spoustu možností. Podívejte se na Leona Draisaitla… v současnosti je jedním z šesti nejlepších útočníků planety. Skauti z NHL už se jezdí dívat na hokej i k nám, dříve jezdili jen do hokejově tradičních zemí jako Česko, Rusko nebo Skandinávie. Skvělé hráče máme u nás, další jsou ve Švýcarsku. Pamatuju si několik skvělých hráčů ze své doby, ale prostě si jich nikdo nevšiml. Teď mají mladí lepší výchozí pozici, a je to dobře.“

V německém týmu je devět hráčů, kteří si na dvacítkách, byť o level níž, zahráli už loni. Může být právě sehranost jeho hlavní zbraní?

„Myslím, že to může hodně pomoct. Na druhou stranu nechci mít nějaká velká očekávání, vždyť poslední léta byla od juniorů opravdu špatná. Čtyři roky hráli v béčkové divizi a nehráli dobře. Loni se tým postavil na mladých klucích, kteří vybojovali postup a teď si to zaslouženě ochutnají v elitní skupině. Je to nová generace, která by měla v budoucnu pozvednout celý německý hokej. Myslím si, že mají dostatečně silný mančaft, aby se v top divizi udrželi, což je jejich největší cíl.“

K tomu polovina týmu hraje mužskou DEL.

„Přesně tak, jak jsem řekl, to je hrozně důležité. V Německu navíc nebylo, a zatím ani stále není, úplně populární stavění na mladých nadějí, které by třeba mohly být dobré za tři roky. Kluby raději přiváděly hráče ze Severní Ameriky. To se teď trochu mění. Ale víte co? Tihle kluci tam nehrají, protože se jim umetá cestička, hrají tam, protože na to mají.“

V osmdesátých letech jste tehdy ještě za Západní Německo odehrál dvě mistrovství světa juniorů. Jaké na to máte vzpomínky?

„Hrozné! Byli jsme tehdy naprosto tragičtí. Neměli jsme ani zdaleka tak kvalitní hokejisty, jako máme teď. Pamatuju si, že poprvé jsem měl jen 17 let. Byl jsem o tři roky mladší, než ostatní. Byla to skvělá zkušenost. O rok později jsem nehrál, protože jsem byl zraněný. Za další rok jsem pak byl kapitán. Od Sovětů jsme dostali dvanáct gólů, od Finů devět. Nakonec jsme remizovali s Polskem a áčkovou skupinu udrželi jen díky lepšímu skóre. Bylo to vlastně ponižující, pro nás ale velmi poučné. Ukázalo nám to, kam doopravdy patříme. Jsem rád, že teď jsme o velký kus dál.“

Věříte, že zápas s Českem bude vyrovnaný?

„Ano, myslím, že to bude těsné. Na papíře to vypadá dobře. Skupina je ohromně těžká, ale kvalitou od českého týmu nejsme tolik vzdálení. Máme dobrého brankáře, což je vždycky základ případného úspěchu. Útok můžete mít dobrý, ale když nemáte skvělou defenzivu, nic nevyhrajete. Věřím, že letos se o záchranu bát nemusíme.“

Je juniorský šampionát pro mladé hráče vrchol?

„Určitě, z vlastní zkušenosti ale můžu říct, že ještě důležitější je šampionát do 18 let, kde se musíte ukázat skautům, kteří vás poté doporučí pro draft. I dvacítky jsou ale samozřejmě mimořádně sledované, je to vrchol, finále mládežnických let. V Severní Americe má tenhle turnaj ohromnou tradici, je to tam součást Vánoc. Je to velká párty.“

Jako asistent trenéra jste u německé dvacítky strávil na počátku vaší trenérské kariéry čtyři roky. Byla to dobrá zkušenost?

„Úžasná! Miloval jsem to, dodnes na to mám skvělé vzpomínky. Práce s mladými hráči mě ohromně bavila, naplňovala. Jsou otevření, ještě nevybroušení. Chtějí se učit. Ta práce je úplně jiná než s muži. Je to zábava. Ti kluci jsou strašně motivovaní. Nejste jen trenérem, ale taky učitelem, trochu otcem. Máte s nimi osobní vztah. Několik z nich jsem pak měl v týmu i na mužském šampionátu v Německu v roce 2010, byl skvělý pocit vědět, že jsem jim k tomu sám pomohl.“

Největší hvězdy německého týmu:

Moritz Seider

Obránce - Grand Rapids/AHL

V aktuální sezoně: 28 zápasů, 12 bodů (1+11)

Zaujal mimořádnými výkony v květnu na dospělém mistrovství světa na Slovensku. Zdobí ho fyzická hra, umí taky skvěle podpořit útok. Seider hraje už na svém třetím MS dvacetiletých.

Tim Stützle

Útočník - Mannheim

V aktuální sezoně: 23 zápasů, 23 bodů (5+18)

Největší ofenzivní talent německého hokeje po Leonu Draisaitlovi. Je mu 17 let, už teď se o něm ale mluví jako o tahounovi týmu. Za půl roku by jeho jméno mělo zaznít v top 10 draftu NHL.

Dominik Bokk

Útočník - Rögle/SWE

V aktuální sezoně 19 zápasů, 4 body (1+3)

V 19 letech hraje nejvyšší soutěž ve Švédsku, kam odešel v létě 2017. Další Němec, který byl draftován do NHL hned v prvním kole. Je hbitým křídlem, který umí nebezpečně vystřelit i přihrát.