MS 20 hokej | Výprask, pak skandál. Kapitán Kanady urazil Rusy, odsoudil ho i Pastrňák | iSport.cz

Takto nějak vypadá ryzí frustrace... Kanadští junioři prohráli nejvyšším rozdílem v historii světových šampionátů a navíc zřejmě přišli o největší hvězdu a očekávanou příští jedničku draftu Alexise Lafreniera, který si poranil kolenní vazy. Rusové, kteří v prvním utkání MS U20 v Ostravě a Třinci podlehli 3:4 českému národnímu týmu 3:4, jim za 37 minut nasázeli šest gólů a přinutili je protočit oba brankáře.

Třetí třetina už byla jen formalita. Zbylí z 8693 diváků, kteří vydrželi v ochozech Ostravar Areny i po posledním hvizdu, si přišli na "své" i při závěrečné hymně. Hayton si nesundal helmu, což vytočilo kapitána sborné Grigorije Děnisenkova, který incident okamžitě reklamoval u sudích. Ti ho museli uklidňovat.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F