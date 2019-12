MS 20 hokej | Historická ostuda pro Kanadu! Rusové ji zničili 6:0. Finsko smetlo Slováky 8:1 | iSport.cz

Hokejisté Ruska deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě Kanadu 6:0 a spravili si chuť po čtvrteční úvodní porážce s českou reprezentací 3:4. Posunuli se tak do čela skupiny B, kde má všech pět celků po třech bodech. Pro kanadský tým jde o největší porážku v historii na juniorském šampionátu. Ve skupině A v Třinci rozdrtili Finové Slováky 8:1 a Švédové zvítězili nad Švýcarskem 5:2.