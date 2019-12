MS 20 hokej | Historická blamáž? Dvacítka musí obrat giganty, jinak hraje o záchranu | iSport.cz

Měli to ve svých rukách. Pokud by čeští junioři v sobotu porazili Němce, měli by na kontě šest bodů a vstupenku do čtvrtfinále v kapse. Jenže prohra vše pořádně zkomplikovala. Vidle do možných dalších shod výsledků a možného uhrání postupu skrz minitabulku hodili Rusové, kteří nečekaně rozdrtili Kanadu. Jaké jsou tedy aktuálně reálné šance českých lvíčat?