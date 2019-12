MS 20 hokej | POSTUPOVÁ MATEMATIKA: Češi jsou blízko čtvrtfinále! Co ho zajistí? | iSport.cz

Čeští hokejisté do 20 let vybojovali v utkání proti USA (3:4 v prodloužení) dost možná zlatý bod. Před závěrečným dnem základních skupin se totiž odpoutali od tříbodových Rusů a Němců, které navíc čeká vzájemný zápas. Jediná možnost, jak Češi můžou spadnout do bojů o záchranu? Vítězství Rusů za dva body a prohra Čechů s Kanadou v základní hrací době.

Jak si Češi zajistí postup do čtvrtfinále?

1. pokud budou bodovat v utkání s Kanadou, postoupí do čtvrtfinále bez ohledu na zápas Ruska s Německem.

2. pokud s Kanadou prohrají v základní hrací době a Rusové v základní hrací době porazí Němce, Češi postoupí ze čtvrtého místa do čtvrtfinále

3. jediná možnost, jak by ještě mohli přijít o čtvrtfinále je taková, že by Rusové porazili Němce v prodloužení či na nájezdy. Získali by dva body, Němci jeden. To by český tým poslalo na poslední místo a do zápasů o udržení.