MS 20 hokej | Hrdina Zábranský po dvou trefách: Byly tam velké infarktové situace | iSport.cz

Američany sestřelil dvěma góly. Obránce Libor Zábranský si na šampionátu do 20 let v Ostravě připsal už tři góly. „Občas to ustřelí,“ usmíval se český kapitán po bitvě se Spojenými státy americkými (3:4p). „Veškerý kredit jde klukům. Při první střele gólman absolutně nic neviděl a při druhé jsme výborně sehráli pět na tři. Chvíli to trvalo, měli jsme pěkné akce, bušili jsme do nich a byla otázka času, kdy to tam padne. Karel Plášek mě výborně našel a pak už zbývalo to tam jen zamést.“

Jak náročný zápas to byl?

„Strašně náročný emočně. My jsme hrozně chtěli, myslím, že to bylo vidět. Bohužel jsme neurvali tři body, ale máme bod, kterého si ohromně vážíme. Na tomhle turnaji je skupina hrozně vyrovnaná, každý bod může rozhodnout. Jsme za to rádi, ale po půlnoci je nový den, máme proti sobě strašně těžkou Kanadu.“

Kdy vám bylo nejhůře?

„Nejhůře? No, infarktové situace tam byly velké. Měli jsme dobře postavené tyčky, občas to tam zazvonilo, ale Pářa (Lukáš Pařík) to zavřel, bojovností a srdíčkem jsme to nějak dotáhli aspoň na bod.“

Cítili jste křivdu, když vám neuznali gól na 3:3?

„Nekomentoval bych to. Je tady nějaký metr, to už jsem říkal několikrát. Vidíte, kolik vyloučení je na každý zápas. Je toho hodně, ale rozhodčí musí. Oni to mají také hrozně těžké, koukají na ně komisaři. Posoudili to, jak posoudili, ale my jsme se hecli a vzápětí jsme dali gól.“

Nebyli jste v tu chvílí dole?

„Právě naopak. To jste viděli ty lidi, všichni byli v transu. Hrozně jsme chtěli a jsme rádi, že to tam padlo na 3:3.“

Jak náročné to bylo z pohledu sil? Na šest beků hrajete pořád, ale dnes bylo i málo útočníků, když na konci druhé třetiny vypadl Jeník.

„Já myslím, že síly máme všichni. Protože hrát na mistrovství světa v takové atmosféře, se nepovede každému. Hrozně si toho vážíme. Do každého zápasu jsme strašně natěšení a sil máme ještě dost.

Je vidět, že si góly ohromně užíváte, vymýšlíte oslavy?

„Ne, fanoušci jsou tady výborní a my jako beci nemáme moc gólů za sezonu. Turnaj je famózní, v Česku je to jednou za iks let a já neznám krásnější pocit, než hrát v takové atmosféře.“