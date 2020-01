MS U20 hokej | Čtvrtfinále MS ONLINE: Překvapí Češi neporažené Švédy? | iSport.cz

Česká hokejová reprezentace do 20 let musí v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě porazit Švédsko, aby udržela šanci na první medaili od roku 2005. • Michal Beránek / Sport

Česká hokejová reprezentace do 20 let s uzdraveným Lukášem Dostálem v brance musí v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě porazit Švédsko, aby udržela šanci na první medaili od roku 2005. V roli favorita však mladí Češi do zápasu nepůjdou. Zatímco Seveřané v základní skupině A vyhráli všechny čtyři duely, domácí výběr zatím dokázal porazit jen Rusko a do druhé části turnaje postoupil ze čtvrtého místa. Hraje se od 20 hodin (ONLINE přenos sledujte ZDE>>>).