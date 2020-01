MS U20 hokej | Proti Švédsku s Dostálem v brance. Máme jim co vracet, burcuje Varaďa | iSport.cz

Lukáš Dostál by se po krátkém zranění měl vrátit do branky a odchytat čtvrtfinále proti Švédsku • Michal Beránek / Sport

Jsou jasnými outsidery. Zvlášť po posledním zápase ve skupině, v němž prohráli s Kanadou 2:7. Ať ukážete na jakoukoli statistiku, Švédové jsou v ní v turnaji výrazně lepší. Přesilovky, oslabení, střílení gólů, nízké číslo v kolonce obdržených. Prostě ve všem. Přesto však Češi věří, že mohou v klíčové bitvě severského Vikinga skolit.

„Švédům máme co vracet. Náš tým si na ně věří a já jsem přesvědčený o tom, že je můžeme porazit,“ burcuje trenér Václav Varaďa.

Velké síly Tre kronor si je vědom. „Jsou velmi dobře technicky vybavení, dobře bruslí, jsou kompaktní. Mají hráče s velmi dobrými individuálními schopnostmi přejít jeden na jednoho. Nezbavují se kotouče, jsou silní na puku, v defenzivě se snaží hrát zónovou obranu. Pro nás to znamená úkol zjednodušit hru v útočném pásmu. Dokázali jsme si proti Kanadě i Americe, že pokud to děláme, dostáváme se do šancí. Na to budeme chtít navázat. Každý tým je porazitelný,“ věří trenér.

Srovnání v turnaji ČESKO x ŠVÉDSKO 28 % přesilovky 40 % 66,7 % oslabení 84,6 % 12 vstřelené góly 20 18 inkasované góly 8 100 střely 152 103 trestné minuty 44

Na něm bude, aby vymyslel jak. Našel recept. Plán. Z hráčů je cítit, jak moc svému trenérovi věří, že to dokáže. „Když budeme plnit, co nám říká, máme velkou šanci uspět,“ zní ode všech. A ne, nemáte pocit, že je to naučená fráze, nebo že to říkají z povinnosti a loajality vůči němu. Opravdu Varaďově směru důvěřují.

Už ve skupině si totiž ověřili, že to může fungovat. Porazili Rusko, uhráli vytoužený bod s USA, bez něhož by se jich toto čtvrtfinále vůbec netýkalo. Na druhé straně však stojí kolaps s Německem (3:4) a výprask od Kanady (2:7). „Jeden den je to svatba, další den pohřeb,“ je si vědomý kouč.

Naprostým základem bude vyhýbat se obloukem trestné lavici, což se zatím Čechům na turnaji nedaří. Na domácím mistrovství světa jsou nejtrestanějším týmem. Ze sedmi branek od Kanady dostali hned pět v oslabení. „Teď měli kluci čtyři zápasy na to, aby poznali, že takhle to nepůjde. Pokud to nezvládneme, nemůžeme myslet na postup. Hráčům to tlučeme do hlav zleva zprava. Bohužel ale asi nejsme tak vyspělí, abychom to v každém zápase udrželi.“

V roce 2016 měl Jakub Petr tým postavený kolem Davida Pastrňáka. Čtvrtfinálovou bránu nepřelezl. O dva roky později to zvládl s dalším nabitým týmem Filip Pešán, jenže v zápasech o medaile schytali Češi dohromady šestnáct gólů a medaili neodvezli. Loni už vedl reprezentaci na šampionátu právě Varaďa. Měl potenciálně nejsilnější výběr s Nečasem, Zadinou, Kautem či Galvasem. Cenný kov z toho ale znovu nebyl.

Čtvrtfinálové zápasy české dvacítky 2019 USA 1:3 2018 Finsko 4:3n 2017 Kanada 3:5 2016 USA 0:7 2015 Slovensko 0:3 2014 Finsko 3:5 2013 USA 0:7 2012 Rusko 1:2p

Od té doby se 43letý kouč zase trenérsky posunul. Poučil se z vlastních chyb, s Třincem se stal extraligovým šampionem. Pochopil, že na všechno sám nestačí. Na tomto šampionátu také lehce změnil svůj přístup.

Chce hráče držet stranou velkého tlaku, který domácí mistrovství skýtá. Média už před turnajem prosil, ať nechají tým v klidu pracovat. Jako by byl nejraději, kdyby se o hokejovém svátku ve Slezsku vůbec nepsalo. Původně ani nechtěl, aby ve středu, den před klíčovou bitvou, někdo z hráčů mluvil s novináři. Nakonec pustil pouze Libora Zábranského a Petra Čajku.

Středa byla jinak pro tým víceméně odpočinková. Odpoledne trénovali pouze tři gólmani a útočníci Otakar Šik a Jan Šír. Jinak? Vyklusání, protažení, regenerace. Večer porada speciálních formací. Hlavní porada k zápasu je na programu až ve čtvrtek. Zdravotně se dal do kupy gólman Lukáš Dostál, který by měl být fit a proti Švédům naskočit jako jednička.

Tenhle tým si už v minulosti dokázal, že umí uhrát slušné výsledky i bez hvězdných jmen na soupisce. V roce 2017 dokázali dojít až do finále Hlinkova memoriálu. V dubnu 2018 pak prošli na mistrovství světa do 18 let čtvrtfinálovou bránou, když senzačně vyřadili Kanadu. Ten duel pamatuje třináct hráčů ze současného mančaftu. Teď jsou v podobné roli.

„Naše hlavní zbraň je týmovost. Jsme opravdu výborná parta, která věří, že společně můžeme porazit každého. Jsme turnajový tým, teď je načase to znovu ukázat,“ burcuje kapitán Libor Zábranský.