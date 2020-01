MS U20 hokej | Expert Hosták: Češi jako soupeř snů? Jen titulky, Švédové nás nepodcení | iSport.cz

Ze švédské ligy má bývalý reprezentační útočník Martin Hosták hromady zkušeností, na mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci je patronem Švédska - soupeře českého výběru v dnešním čtvrtfinále. „Velice těžký soupeř,“ říká Hosták. „Švédové mají velké sebevědomí, kvalitu, individuální dovednosti hráčů jsou na vysoké úrovni. Jsou jednoznačným favoritem.“ Hraje se od 20 hodin ( ONLINE přenos sledujte ZDE>>> ).

Co říkáte na neuvěřitelnou sérii 52 výher Švédů v základních skupinách mistrovství světa?

„Přiznám se, že tohle číslo mě překvapilo. Mění se ročníky, jsou tam jiní kluci, jiní lídři, každý ročník je trošku jiný. Že dokázali natáhnout takovou sérii, klobouk dolů.“

Může to být v něčem i zrádné? Před rokem Švédové také prolétli skupinou suverénně a ve čtvrtfinále pak vypadli se Švýcary.

„Bohužel pro nás, krizovkou si prošli před rokem. Šli z podobné pozice do čtvrtfinále. My jsme pro ně srovnatelný soupeř jako Švýcaři, oni to tak vnímají. Podcenili je, nezvládli zápas a vypadli. To je pro ně velké poučení. Ve švédských médiích sice vnímám hlášky, že Čechy smázneme a podobně. Ale to neříkají samotní hráči a už vůbec ne trenéři. Tohle říkají bulvární novináři, nemůžeme to brát úplně vážně. Nevěřím, že nás Švédové podcení. Loni se jim to vymstilo a dají si velký pozor, aby opakovali stejnou chybu.“

Komentáře odborníků, že jsou Češi soupeř snů, tedy berete s rezervou?

„Komentáře odborníků není správný výraz, jsou to komentáře bulvárních novin, respektive titulky pro lidi. Je to třeba brát s rezervou.“

Na druhou stranu, i titulek ze švédských novin může český tým vyhecovat, souhlasíte?

„Určitě, pro naše kluky to může být svým způsobem motivace. Řeknou si ježišmarjá, přece o nás nebudou tohle psát. Tak hrozní nejsme, mohou se zdravě naštvat. A soupeře potrápit. V tom je pro nás, pro český tým, moc dobře, že se o nás takto ve Švédsku píše.“

O švédské síle jste mluvil, jakou roli budou ve čtvrtfinále hrát zranění klíčových útočníků Jakuba Lauka a Jana Jeníka?

„Je jasné, že nám budou chybět. Jestliže máme kvalitního top útočníka jako je Kuba Lauko, tak jeho zranění na ofenzivní síle ubere dost významně. Na druhou stranu, my nešli do turnaje s tím, že budeme mít obrovské individuality, které vyhrají kanadské bodování. Šli jsme do toho s tím, že budeme mít kompaktní tým, který bude držet pospolu, hrát disciplinovaně a důsledně. Jak předepíší trenéři. To může být zbraň proti Švédům. Individuality zase tak velkou roli nehrají.“