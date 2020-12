Nadšený Hadamczik: Konečně jsme hráli chytrý český hokej! Jak na USA?

Co říkáte nečekaně výraznému nočnímu výkonu českého týmu?

„Musím říci, že mě mile překvapil. Po zápase se Švédy (1:7), které jsme naháněli po celém hřišti, jsem si pro sebe říkal, že Rusy tímto stylem nemůžeme porazit. Ale naši se poučili, nastavili výborný systém, nehonili jsme soupeře v jeho obranné zóně, místo toho jsme Rusům výtečně bourali hru ve středním pásmu. Taktika, její provedení, to bylo výtečné! Kluci bojovali, lehali do střel, hráli pospolu. Každý si držel své místo, hráli jsme dobře na puku. Rusové pak začali vodit puky, jezdili dozadu za branku, bylo zkrátka na nich vidět, že si neví rady.“

Takhle se Rusové chovají, když neví kudy kam…

„Ano. S mými týmy jsem proti sborné měl historicky velmi dobrou úspěšnost, znovu se zachovali tak jako kolikrát předtím. V naší obraně jsme je správně nechali hrát po rozích a sami jsme perfektně hráli střední pásmo. Náš tým si zaslouží velké uznání.“

Shodneme se, že šlo o výborný týmový výkon, přesto, které hráče byste vyzdvihl?

„Líbil se mi celý tým, nedá se říci, že by někdo vyloženě vyčníval. Brankáře Paříka jsem měl už pod sebou jako jedničku, postupně vyzrává. Je vysoký, v brance působí klidně. Ale velmi mu pomohli obránci i útočníci, to je třeba zmínit. Velký kus práce odvedli útočníci Koffer, Rychlovský, znám velmi dobře Langa, který hrál už v mém týmu. Z role někdejšího náhradníka se vypracoval mezi klíčové hráče. Raška přinesl zdravou agresivitu, vyhledával osobní souboje, Rusům hodně dobře znepříjemňoval situaci. Pochválit musím i velmi mladé kluky v obraně Svozila a Jiříčka.“

Souhlasíte, že proti Rusům zabodovala chytrá hra, dřívější klíčový aspekt hry českých národních týmů?

„Jednoznačně. To je třeba zdůraznit a uvědomit si to. Český hokej může touto hrou uspět s každým. Nikoli s hrou, kdy po hráčích vyžadujeme, aby lítali po celém hřišti. Pak neuspějeme.“

Jsou čeští hráči schopni navázat na opěvovaný výkon a porazit v dalším utkání výběr USA?

„Jsem o tom přesvědčený. Bylo vidět, že se trenéři nad herním systémem hodně zabývali. Znovu, hráli ho výtečně, byl jsem nadšený. Záležet bude, jak Američani na naši hru zareagují. Rusové to nedokázali za celou dobu. Pokud budou Američani přímočaří s tahem na bránu, budou vyhrávat osobní souboje, budeme mít velkou práci. Kdežto Rusové přijali naši hru. Opakuju, my nejsme stavění na to honit se s druhými týmy po celé ploše. Musíme hrát chytrý český hokej. Dobrá obrana, rychlé protiútoky, to je naše cesta. Všimněte si, jak nám šla oslabení. Proč? Protože jsme nebyli ulítaní. My nad velmocemi prohráváme tehdy, když si myslíme, že je přebruslíme a budeme je nahánět hluboko v jejich pásmu. Tudy cesta nevede.“

Nadneseně řečeno, jde o střet filozofií. Dilema, zda hrát účelně, pro někoho zastarale, anebo tzv. moderně.

„Musíme hrát takový styl hry, který nás dovede k úspěchu. Hokej může být krásný, i když je v uvozovkách účelný. Jednoznačně se ukázalo, že naháněním soupeře ničeho kloudného nedocílíme. Pokud perfektně nastavíme a dodržíme taktiku jako s Rusy, které dostanete do úzkých, je z toho krásné a radostné vítězství. Nezáleží přece, kolik kilometrů najezdíme, záleží na tom najít recept na výhru. A to se nám se sbornou povedlo dokonale. Přímo ukázkově. Vezměte si, v listopadu na Karjale naši starší hráči se stejným ruským týmem lítali a k ničemu to nevedlo.“