Konec v slzách. Češi trápili Kanadu, na turnaji však po prohře 0:3 končí

Věřili v zázrak. Opravdu. Po prohře měli čeští mladíci hlavy v dlaních, v očích slzy. „Byl to těžký zápas, ale nemáme se za co stydět. Je těžké to komentovat, jsem pyšný na to, co jsme tady předvedli,“ měl na krajíčku Filip Koffer. „Byli jsme jako rodina…“ vydechl a z rozhovoru odešel.

Češi Kanadu pořádně potrápili. I když rychle inkasovali, na rozdíl od minulých zápasů s top týmy se však poté jejich hra nezhroutila. V brance nastoupil Nick Malík, který dostal přednost před Lukášem Paříkem. Ve 12. minutě lovil puk ze sítě podruhé. Hlavně druhou trefu možná mohl mít, jinak mu ale v utkání lze těžko něco vytknout. Pak už neinkasoval ani jednou.

„Počet draftovaných hráčů na nejvyšších místech vypovídá o tom, že jejich síla je ohromná. Na druhou stranu asi všichni tušíme, že top týmy sice nemůžeme pravidelně porážet, ale může přijít den, kdy se zázrak stane. Proti těm špičkově vybaveným individualitám nám asi nezbývá nic jiného než týmovost,“ říkal už před duelem trenér Karel Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:22. Cozens, 11:39. Byram, 57:11. McMichael Hosté: Sestavy Domácí: Levi (Garand) – Byram (C), Drysdale, Harley, Schneider, Guhle, Barron, Spence, Korczak – Holloway, McMichael (A), Cozens (A) – Perfetti, Zary, Krebs – Quinn, Byfield, Pelletier – Mercer, Suzuki, Tomasino. Hosté: N. Malík (Pařík) – Kučeřík (A), Krutil, Svozil, Haš, Kubíček, Jiříček, Suhrada – Teplý, Myšák (C), Lang – Raška, Vitouch, P. Novák – Mužík, Přikryl, Beránek – Rychlovský, Najman (A), Koffer. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Tyson Stewart (CAN) – Maxime Chaput (CAN), Kelsey Mahoney (CAN) Stadion Rogers Place, Edmonton

A týmovým výkonem se jeho družina v závěrečném představení na turnaji bezesporu prezentovala. Kanadu ve čtvrtfinále dokonce přestřílela v poměru 29:25, nutno však říct, že vyložené šance si nevypracovala. To však ani soupeř. Největší šance Čechů přišly až v závěru, kdy za stavu 0:2 už téměř šest minut před koncem sáhli trenéři k odvolání Malíka na střídačku a hře s šesti bruslaři.

Gól se z několika závarů vykutat nepovedlo. Aktivitou se Češi snažili získat přesilovku, první jim rozhodčí dopřáli až v 59. minutě, už za stavu 0:3. „Několik faulů tam na nás bylo. Je sice hezké, že to nechávají hrát, ale my jsme dost aktivní na to, aby nám tam taky něco pískli,“ hlásil během přestávkového interview Koffer. „Hrajeme s nima vyrovnaný zápas, na střely je to podobné. Akorát jsme dostali dva blbé góly, jinak tam vůbec žádný rozdíl není,“ přidal.

A měl pravdu. Dost nečekanou pravdu. Obhájce loňského zlata z Ostravy nezastavili, ale v utkání byli vyrovnaným soupeřem.