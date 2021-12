5 největších hvězd MS U20: švédský tahoun i bek, co ovládl draft NHL

Sedmička posledního draftu, do které vedení San Jose vkládá obrovské naděje. Devatenáctiletý centr je hráčem, jenž na první pohled nemá slabé místo. „Excelentní bruslení doplňuje kvalitní přihrávkou i střelou,“ popsal herní styl mladého Švéda kanadský expert na mládež Scott Wheeler. William Eklund má navíc schopnost spojovat, držet celou formaci pohromadě a udávat její tempo. Přesně takoví hráči jsou ti nejcennější, jak pro potřeby národního celku, tak i v NHL.

Patnáctý obránce v historii, jehož si některý z klubů NHL vybral jako jedničku draftu. Letos na něj ukázalo Buffalo. Kanaďan, jehož příjmení znamená v překladu síla nebo moc, působí na ledě přesně tak. Owen Power ovládá prostor a z pozice obránce je schopný silou přetlačit soupeře vpředu i vzadu. „Viděl jsem ho pár dní zpátky v akci v Michiganu a byl neuvěřitelný. Bude to opravdu top hráč v NHL,“ smekl Scott Wheeler.

Američan, jenž už se bez vlastního přičinění zapsal do historie. Nováček NHL ze Seattlu z něj totiž udělal svou první volbu ve své historii. Šikovný centr, majitel zlata z posledního šampionátu U20 by měl být jednoznačným tahounem při cestě za obhajobou. „Ale zároveň nikdy nevypustí nic do defenzivy,“ shrnul přínos devatenáctiletého mladíka Scott Wheeler. Celek Spojených států oslabil, odešel silný ročník a na Mattym Beniersovi tak bude ležet velká tíha.