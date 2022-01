Bizarní tečka za MS hrůzy: Čechy vyhodili z letadla kvůli chování Rusů

Rusko před zrušením MS do 20 let prohrálo se Švédskem • ČTK / AP / JONATHAN HAYWARD

Smutek, frustrace, nevykřičená slova absolutního naštvání. Negativní pocity hráčů české juniorské reprezentace po předčasném zrušení MS dvacítek se nyní musely ještě prohloubit. Především u hokejistů, kteří z Kanady mířili do Evropy.

Jejich let byl plánován na pátou večer v poslední prosincový den a do letadla se kromě české výpravy měla vměstnat i ruská a finská. Poslední zmíněná už v pořádku dosedla v cílové destinaci, zbylé dvě zůstaly v promrzlém Calgary.

„Byla to hodně zvláštní situace. Přijeli jsme na letiště v Calgary zhruba 3 hodiny předem. Naši hráči si šli nakoupit suvenýry z Kanady a část hráčů telefonovala domů svým rodinám. Naopak ruské hráče jsme viděli sedět v baru. Všechny naše kluky jsem dopředu upozornil, ať mají po celou dobu pobytu na letišti nasazené roušky. Poté jsme nasedli do letadla a nutno podotknout, že už v tu chvíli jsme si všimli, že někteří členové ruské výpravy hygienická pravidla evidentně nedodržují a roli v tom hrál zřejmě i alkohol. Jeden z členů ruského realizačního týmu dokonce kouřil v tunelu před vstupem do letadla,“ popisoval momenty před plánovaným odletem manažer české výpravy Ota Černý.

„Někteří spolucestující si poté stěžovali na chování Rusů a posádka z toho důvodu nechala vyklidit celé letadlo. Letušky označily jako viníky celé situace mladé muže v šedivých mikinách Nike. Tyto mikiny nafasovali všichni hráči před začátkem šampionátu. Bohužel ty české vypadají úplně stejně jako ruské, jen je na nich nápis „Czech Republic“ a ne „Russia“. Prakticky pouze z toho důvodu nás v uvozovkách hodili do stejného pytle jako Rusy a řekli nám, že celá česká a ruská výprava už do letadla nesmí nastoupit,“ doplnil Černý okolnosti naprosto neuvěřitelné situace.

Pozdní omluva...

Tato trapná epizoda jako by přesně zapadla do stylu, jakým nakonec šampionát skončil. Bídné podmínky pro zachování hráčské bezpečnosti, které dopomohly k tomu, že se objevily pozitivní testy a následně byl celý turnaj zrušen, nyní doplnila „aféra šedých mikin.“ Zatímco Češi pouze pro barvu oblečení nemohli nastoupit na let domů, výprava Finů povolenku dostala.

„Ano, Finové, kteří byli oblečeni do modrobílé kombinace, naopak dostali povolení nastoupit a odletět. Přesto, že jsme zástupcům Air Canada asi 30 minut vysvětlovali, že naši hráči nic neporušili, jejich rozhodnutí už nešlo vzít zpět,“ shrnul Černý závěr celého incidentu.

„Lehce bizarní na celé situaci je, že poté, co letadlo bez nás odletělo, se nám zástupci Air Canada omluvili a na jejich náklady nám zajistili hotel a let do Frankfurtu ve stejný čas o den později. Ujistili nás také, že nepoletíme stejným letem jako ruští hokejisté. Je to tedy další komplikace letošního MS juniorů, na druhou stranu jsme rádi, že už je situace vyřešena a že nakonec zůstaneme v Kanadě v uvozovkách pouze o 24 hodin déle,“ uzavřel manažer týmu.

Parta trenéra Karla Mlejnka tak byla nucena oslavit rok 2022 na nuceném pobytu na letištním hotelu. A to ještě skupina nebyla celá. Hráč, jenž měl na turnaji pozitivní test, musí podle pořadatelů na hotelu v dějišti turnaje v Edmontonu vydržet až do 6. ledna. Nepovedený závěr celého mistrovství tak na Čechy dopadl obzvlášť silně.