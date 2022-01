Kauza neodletu z MS juniorů: Česká verze je směšná, zlobí se Rusové

Rusko před zrušením MS do 20 let prohrálo se Švédskem • ČTK / AP / JONATHAN HAYWARD

Příběh svazových představitelů o tom, že čeští hokejisté museli z MS do 20 let odletět kvůli nepřístojnému chování ruské hokejové výpravy v letadle na Silvestra, ale až o den později, nabourává vyjádření šéfů sborné. „Jejich verze je směšná,“ reagoval pro ruský Sport-Express Sergej Zubov, kouč týmu.

Podle původní oficiální zprávy manažera reprezentace Otakara Černého se národní tým juniorů nedostal domů kvůli incidentu před cestou z Calgary. Jako viníci byli Černým označeni členové ruského týmu. S tím, že Češi byli v celém příběhu poškozenou stranou, neboť prý doplatili na podobně vyhlížející úbor, jaký měli na sobě údajně přiopilí Rusové. V nastalém zmatku, kdy si řada lidí na palubě spoje Air Canada stěžovala na chování hokejistů, měli být vyvedeni i Češi. Klasik by nejspíš zvolal: „Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo.“

Jenže Rusové celou nepříjemnost vidí o dost jinak. A jakmile se s odstupem času dozvěděli českou oficiální verzi celé story, začali se bránit.

Podle informací Sport-Expressu to měli být Češi, kteří na palubu pronesli alkohol. „Nemohu mluvit za českou reprezentaci, ale vše velmi rychle popřeli a svalili na nás,“ vadí trenéru Zubovovi. „My to samé neuděláme, z jejich strany je to velmi trapné. Následná verze, že se Češi nesměli vrátit na palubu, protože si je spletli s námi, je prostě směšná. Každá výprava má určitý počet lidí, naše oficiální oblečení mají různá loga a nápisy, nelze si týmy splést. Pokud by chování Čechů bylo v pořádku, pustili by je zpět,“ je si jistý Zubov. „Na palubě kromě nás a Čechů byli ještě Finové a Švédové. Posléze byly všechny čtyři týmy vyvedeny z letadla, někteří začali i utíkat,“ popsal.

Podle jeho vyjádření personál letadla vyhostil hokejové výpravy kvůli nedodržování opatření souvisejících s epidemickými restrikcemi. Hráči neměli mít nasazené roušky, anebo jen ledabyle nasazené a neuposlechli výzvy letušek či stewardů.

„Hlavní stížnost byla, že někteří hráči neměli správně nasazeno masky,“ potvrdil Zubov s tím, že mladí ruští hokejisté nebyli podnapilí. „V našem týmu nebyl žádný alkohol. Všichni hráči se chovali normálně, dodržovali pravidla. Ne všichni kluci sice umí anglicky, možná že ne všemu rozuměli,“ připustil Zubov drobné prohřešky.

Ruskými médii kolovala informace o jednom velmi opilém finském hráči, který měl na palubě zvracet. Zubov to nepotvrdil. „Byl jsem v business class a neviděl jsem to. Později naši kluci potvrdili, že finskému hráči bylo špatně. Zda byl opilý, nevím…“

Sám kouč čelil obvinění, že před nástupem do letadla v rukávu kouřil. „Už jsem na to odpovídal, tři roky nekouřím,“ pravil.

Vyjádření manažera českého týmu Otakara Černého k incidentu

„Byla to hodně zvláštní situace. Přijeli jsme na letiště v Calgary zhruba 3 hodiny předem. Naši hráči si šli nakoupit suvenýry z Kanady a část hráčů telefonovala domů svým rodinám. Naopak ruské hráče jsme viděli sedět v baru. Všechny naše kluky jsem dopředu upozornil, ať mají po celou pobytu na letišti nasazené roušky a dodržují rozestupy. Poté jsme nasedli do letadla a nutno podotknout, už v tu chvíli jsme si všimli, že někteří členové ruské výpravy hygienická pravidla evidentně nedodržují a roli v tom hrál zřejmě i alkohol. Jeden z členů ruského realizačního týmu dokonce kouřil v tunelu před vstupem do letadla. Někteří spolucestující si poté stěžovali na chování Rusů a posádka z toho důvodu nechala vyklidit celé letadlo. Letušky označily jako viníky celé situace mladé muže v šedivých mikinách Nike. Tyto mikiny nafasovali všichni hráči před začátkem šampionátu. Bohužel ty české vypadají úplně stejně jako ruské s tím rozdílem, že na mikinách našich hráčů je nápis „Czech Republic“ a na těch ruských „Russia“. A prakticky pouze z toho důvodu nás v uvozovkách hodili do stejného pytle jako Rusy a řekli nám, že celá česká a ruská výprava už do letadla nesmí nastoupit. Finové, kteří byli oblečeni do modrobílé kombinace, naopak dostali povolení nastoupit a odletět.

Přestože jsme zástupcům Air Canada asi 30 minut vysvětlovali, že naši hráči nic neporušili, jejich rozhodnutí už nešlo vzít zpět. Lehce bizarní na celé situaci je, že poté, co letadlo bez nás odletělo, se nám zástupci Air Canada omluvili a na jejich náklady nám zajistili hotel a let do Frankfurtu ve stejný čas o den později. Ujistili nás také, že nepoletíme stejným letem jako ruští hokejisté. Máme čisté svědomí a jsem přesvědčen, že naši hráči nic neporušili, nikdo z nich ani nebyl letuškami upozorněn na špatně nasazenou roušku. Naopak někteří Rusové roušku ani neměli, což některé kanadské spolucestující hodně pobuřovalo a stěžovali si na to letuškám. Je to tedy další komplikace letošního mistrovství světa juniorů, na druhou stranu jsme rádi, že už je situace vyřešena a že nakonec zůstaneme v Kanadě v uvozovkách pouze o 24 hodin déle.“