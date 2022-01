Český odlet z MS se odkládá: vyhazov z letadla kvůli chování opilých Rusů

Rusko před zrušením MS do 20 let prohrálo se Švédskem • ČTK / AP / JONATHAN HAYWARD

„Byla to hodně zvláštní situace. Přijeli jsme na letiště v Calgary zhruba tři hodiny předem. Naši hráči si šli nakoupit suvenýry z Kanady a část hráčů telefonovala domů svým rodinám. Naopak ruské hráče jsme viděli sedět v baru. Všechny naše kluky jsem dopředu upozornil, ať mají po celou dobu pobytu na letišti nasazené roušky a dodržují rozestupy,“ uvedl Černý.

„Poté jsme nasedli do letadla a nutno podotknout, už v tu chvíli jsme si všimli, že někteří členové ruské výpravy hygienická pravidla evidentně nedodržují a roli v tom hrál zřejmě i alkohol. Jeden z členů ruského realizačního týmu dokonce kouřil v tunelu před vstupem do letadla. Někteří spolucestující si poté stěžovali na chování Rusů a posádka z toho důvodu nechala vyklidit celé letadlo,“ popsal Černý.

Nakonec omluva od Air Canada

Problémem podle všeho bylo, že letušky označily jako viníky situace mladé muže v šedivých mikinách značky Nike. „Tyto mikiny nafasovali všichni hráči před začátkem šampionátu. Bohužel ty české vypadají úplně stejně jako ruské jen s tím rozdílem, že na mikinách našich hráčů je nápis 'Czech Republic' a na těch ruských 'Russia'. A prakticky pouze z toho důvodu nás hodili do stejného pytle jako Rusy a řekli nám, že celá česká a ruská výprava už do letadla nesmí nastoupit,“ vysvětlil Černý.

Naproti tomu Finové oblečení do své klasické modro-bílé kombinace dostali povolení nastoupit a odletět. „Přestože jsme zástupcům Air Canada asi třicet minut vysvětlovali, že naši hráči nic neporušili, jejich rozhodnutí už nešlo vzít zpět. Lehce bizarní na celé situaci je, že poté, co letadlo bez nás odletělo, se nám zástupci Air Canada omluvili a na jejich náklady nám zajistili hotel a let do Frankfurtu ve stejný čas o den později. Ujistili nás také, že nepoletíme stejným letem jako ruští hokejisté,“ přiblížil dění na letišti Černý.

„Máme čisté svědomí a jsem přesvědčen, že naši hráči nic neporušili, nikdo z nich ani nebyl letuškami upozorněn na špatně nasazenou roušku,“ zdůraznil. „Naopak někteří Rusové roušku ani neměli, což některé kanadské spolucestující hodně pobuřovalo a stěžovali si na to letuškám. Je to tedy další komplikace letošního mistrovství světa juniorů, na druhou stranu jsme rádi, že už je situace vyřešena a že nakonec zůstaneme v Kanadě v uvozovkách pouze o 24 hodin déle,“ dodal Černý.