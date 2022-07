Rulík o nominaci: Máme mladý tým. Ročník 2002? Nevím, kde je problém

Hokejisté Hamiltonu slaví postup do finále Memorial Cupu, do kterého Buldogs posunul český útočník Jan Myšák • twitter.com

Za dvanáct dnů Češi vstoupí do odloženého mistrovství světa hráčů do 20 let. Ve čtvrtek večer po příletu z kempu ve Finsku odtajnil finální podobu nominace trenér Radim Rulík. Škrtnul čtyři jména. Je velmi pravděpodobné, že jeho tým bude v Edmontonu ze všech nejmladší. „Tak to je, nic s tím neuděláme,“ krčí rameny Rulík. V kádru má pouze šest hráčů ročníku 2002, zbytek je mladší.

Jen co dosedlo letadlo na runway ruzyňského letiště, Radim Rulík hned spěchal k novinářům, aby prozradil finální vzhled nominace. Po rozhovoru spolu s celým týmem odjel na covidový test. Už v sobotu je totiž čeká odlet do dějiště mistrovství světa. Na kempu ve Finsku jeho tým dva zápasy vyhrál, dva prohrál.

Jak se rodila finální nominace?

„Těžce, všem hráčům bych chtěl poděkovat. Čtyři jsme museli škrtnout, rozdíly mezi kluky ale byly minimální. Rozhodnutí jsme ale udělat museli. Nějak jsme si připravili varianty sestavy, z toho pak čtyři jména vypadla.“

Jste spokojení s tím, jak kemp ve Finsku proběhl?

„Maximálně, dalo nám to strašně moc. Měli jsme neuvěřitelné podmínky pro přípravu. Měli jsme k dispozici všechno, co jsme potřebovali. Během pěti dnů jsme odehráli čtyři kvalitní zápasy, které nás hodně prověřili. Sestavu jsme měnili, ale někteří hráči odehráli všechna utkání. Mělo to skvělou úroveň, pomohlo nám to.“

Co byste chtěl ve hře týmu pro start šampionátu ještě vyladit?

„Hlavně oslabení a přesilovky, to musíme seštelovat. Hlavně to musíme dobře postavit, doteď jsme v těch speciálních formacích kluky točili. Musí si to sednout. Teď jsme se zorientovali v tom, kdo by to hrát mohl, a kdo naopak ne. Až přiletíme do Kanady, okamžitě k tomu sedneme a připravíme to. Snad to bude lepší než teď.“

Pojedete s hodně mladým týmem, jaké budou cíle?

„Zahrát si play off, dál bych to vůbec nerozváděl. Je to mistrovství světa ročníku 2002, my takhle starých kluků máme v týmu ale jen šest. Ostatní týmy budou ve velké většině o rok starší. My vyloženě povezeme mužstvo, které bude hrát i prosincový další šampionát svého ročníku. Neříkám, že by tohle měla být jen příprava, ale vezeme opravdu mladé mužstvo.“

Čím to, že hráči ročníku 2002 chybí? Nemají kvalitu, nebo kde je problém?

„Upřímně nevím. Přišel jsem k týmu před pár týdny, jsem tu krátce. Ti kluci prostě nejsou. Když už někteří kvalitu mají, tak se omluvili nebo zranili. Nevím.“

V tomhle věku je rozdíl jednoho roku dost znát. Nemáte strach, že by to mohl být problém?

„Znát to je, to máte pravdu. Řekl bych ale, že i naši kluci ročníku 2003 jsou fyzicky zdatní. Už jsou ve věku, kdy by měli být na úrovni o rok starších kluků.“

Zvládl jste hráče vůbec poznat? Vaše role není záviděníhodná, na vše máte po nástupu na lavičku jen několik týdnů.

„Přiznám se, že to fakt není jednoduché. Je to hodně narychlo, ale nejsem tam sám. Mám vedle sebe Marka Židlického , Jirku Kalouse a Ondru Pavelce . Pořád to řešíme, rozebíráme to zleva, zprava. Každý má své postřehy, každý to vidí svýma očima. Pracujeme na tom týmově, abychom se co nejrychleji zorientovali a trefili se. Samozřejmě se ale taky trefit úplně nemusíme.“

Jak velkou komplikací jsou zranění a omluvenky? Jen na postu brankáře vám vypadla tři jména.

„Neřeším to. Ani nevím celkové číslo omluvenek, přecházel jsem to. Hrajeme s hráči, kteří hrát chtějí a jsou k dispozici. To je pro nás priorita.“

Máte představu, kdo bude jednička?

„Uděláme to tak, jak to bude mít namyšlené Ondra Pavelec. V Kanadě se o tom budeme bavit, první to rozhodně řekneme gólmanům. Ondra pro to má cit, věříme mu.“

Jaký je zdravotní stav kapitána Jana Myšáka?

„Zatím žádný zápas nehrál, ve Finsku s námi ale byl. Zatím bylo doporučení jeho týmových doktorů z Montrealu, aby jen trénoval. Tím jsme se řídili. Pro šampionát má zelenou, ale do hokejových činností ho máme zapojit pozvolna. Další přípravu s Rakouskem by už ale měl hrát. Pro šampionát bude v pohodě, proto ho tam vezeme.“

Jinak jsou všichni v pořádku?

„Máme ještě jeden otazník, útočník Adam Měchura měl hned v prvním tréninku úraz ruky. Jsme ale ve spojení s jedním specialistou doktorem, který řekl, že by s tím mohl hrát. V pátek ještě absolvuje vyšetření. Vytvoří se mu speciální dlaha, aby mu ruku chránila. Těžkou střevní virózu měl ve Finsku obránce Jirka Ticháček, neodehrál taky ani jeden zápas, ale měl by být v pořádku. Standa Svozil si pak narazil rameno, ale není to nic vážného.“

Jeden zápas jste odehráli i s finskou dvacítkou, tenhle soupeř vás čeká i ve skupině. Bylo důležité si je oťukat?

„Oťukání asi není úplně správné slovo. (rozesměje se) Byl to náš poslední a jasně nejtěžší zápas na kempu, prohráli jsme ho 4:6. Uvidíme, jací budou v Kanadě, ale poslední roky hráli v téhle kategorii špičku. Řekl bych, že v tom budou pokračovat, protože jejich mužstvo se mi zdálo neskutečně silné.“

Čekají vás taky Slováci. Těm bude scházet šest nejlepších hráčů včetně Slafkovského, Nemce a Mešára. Pro vás možná úleva, ale pro turnaj velká škoda.

„To říkáte dobře, je to škoda. I tak ale mají Slováci hodně silný tým. I bez nich budou nebezpeční. S těmihle hráči by ale byli jasnými adepty na boj o medaile, což je pro ně škoda. Uvidíme.“