Rulík nominoval na MS dvacítek: šest Čechů z draftu, Myšák či Svozil

Český útočník Jan Myšák poslal gólem Hamilton Buldogs do finále prestižního Memorial Cupu • twitter.com

Na turnaji v Edmontonu bude Česko reprezentovat rovnou šest hokejistů, kteří prošli draftem NHL 2022 - obránci David Jiříček, Tomáš Hamara a David Špaček s útočníky Jiřím Kulichem, Petrem Hauserem a Matyášem Šapovalivem.

Z finální nominace pro juniorský šampionát, který byl kvůli koronaviru odložen na srpen, vypadli po posledním přípravném turnaji ve Finsku obránci Jakub Šedivý a František Němec a útočníci Ivo Sedláček a Petr Gajda. „Se všemi čtyřmi hráči jsme se domluvili, že zůstanou mezi náhradníky, kdyby se cokoliv stalo. Jelikož jde o hráče ročníků 2003 a 2004, počítáme s nimi hned na další akci po skončení šampionátu v Edmontonu, aby zabojovali o následující mistrovství světa juniorů, které už se bude hrát v tradičním zimním termínu,“ řekl trenér Radim Rulík.

Co se týče hygienických opatření, tak organizátoři ve spolupráci s kanadskou provincií Alberta nastavili mírnější pravidla než na posledním šampionátu v zimě. „Tentokrát bychom neměli fungovat v tzv. bublině a ani nás nečekají karantény na hotelových pokojích. Před odletem do Kanady ale musí každý člen naší výpravy absolvovat jeden test s negativním výsledkem. Po příletu budou dle našich informací testovaní na místě pouze náhodně vybraní jedinci. Celý tým absolvuje ještě jedno kolo testování 4. srpna. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom dál v průběhu šampionátu testovat nemělo,“ uvedl manažer národního týmu Otakar Černý.

V základní skupině MS se Češi postupně utkají se Slovenskem, Finskem, Kanadou a Lotyšskem. Do čtvrtfinále postoupí z každé skupiny nejlepší čtyři mužstva, pro pátá týmy po základních skupinách turnaj končí, protože letošní MS je nesestupové. Všechna utkání by se měla hrát za přítomnosti diváků. Zápasy českého týmu budou moct fanoušci sledovat na ČT Sport.