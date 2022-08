Česko - Lotyšsko 2:5. Chabý výkon s outsiderem. Dvacítka má jistý postup

Nečekaná facka na závěr. Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let prohráli s Lotyšskem 2:5. Do posledního utkání v základní skupině A přitom výběr kouče Radima Rulíka nastupoval jako favorit s již jistým postupem do čtvrtfinále. Češi proti outsiderovi předvedli bezkrevný výkon, takřka po celý zápas jim scházel pohyb a tlak. Podceňovaní Lotyši naopak vlétli do závěrečného duelu pořádně odhodlaní. Za necelých 13 minut vedli nad českým týmem 2:0. Byť se juniorům podařilo srovnat, soupeř se díky hattricku kapitána Ralfse Bergmanise vrátil do vedení, které udržel a vedle historické výhry nad Českem vybojoval také účast v bojích o medaile na úkor Slovenska.