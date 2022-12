5 otázek k české dvacítce: Dynamo bez kouče, třaskavé místo i příjezd opory

Radim Rulík promluvil o Patriku Hamrlovi, Davidu Jiříčkovi či Oskaru Haasovi • FOTO: Koláž iSport.cz

Už se to blíží. Za dva týdny odstartuje hokejové mistrovství světa hráčů do dvaceti let. A na šampionát už se chystají i Češi, kteří v Kanadě budou navazovat na čtvrté místo ze srpnového turnaje v Edmontonu. Nominace už je venku, třaskavé místo? Snad jen jedno. Přesto se kolem reprezentačního kádru objevilo pár nejasností. Web iSport.cz proto přináší pět bodů, ke kterým se vyjádřil trenér národního mužstva Radim Rulík.