Hvězdy Kanady na MS do 20 let: tichý kapitán, supertalent i osina za krkem

Zápasem proti největšímu favoritovi zahájí česká dvacítka juniorské mistrovství světa. Prvním soupeřem bude v Halifaxu v noci na úterý 27. prosince (0:30 SEČ) domácí Kanada, která obhajuje zlato ze srpnového odloženého šampionátu v Edmontonu. Deník Sport a web iSport.cz představuje šest hráčů, kteří by měli patřit k oporám javorových listů.

Brankáři se na juniorském šampionátu zdáli být každoročně slabinou kanadského celku. Gaudreau, který by měl být jedničkou, nezazáří jako svého času Carey Price, ale vynasnaží se s tím skoncovat. Javorové listy nebudou potřebovat, aby jejich gólman byl ústřední postavou turnaje, ale musí mít jistotu, že jim neprohraje zápasy. Naděje San Jose nevykazuje v OHL oslnivá čísla, tým Sarnie však nepatří defenzivně k nejlepším. Loni vychytal zlato na MS osmnáctek a byl vyhlášen nejlepším brankářem.

Nevelký postavou (178 cm), zato efektivní. Vynikající bruslař a obrovský dříč. V draftu 2021 dostalo přednost osm jiných beků, než po něm chňapl Anaheim, který si v prvním kole zajistil útočníka Masona McTavishe. Po další sezoně byl Zellweger vyhlášen nejlepším obráncem WHL, v srpnu získal zlato na dvacítkách a zvolili ho do all-stars. S Brandtem Clarkem budou dirigenty zadních řad.

Brennan Othmann

Útočník

Peterborough (OHL)

Draft NHL: 2021 New York Rangers, 1. kolo (16. celkem)

Jako jeden z nejlepších útočníků OHL by měl v kanadském celku zastávat významnou roli, pravděpodobně v prvním útoku vedle Shanea Wrighta, s nímž hrál do patnácti let v útoku za Don Mills. Má výbornou střelu, rychlost a šikovnost se v něm snoubí se schopností stát se pro soupeře osinou za krkem. S oblibou je vytáčí i jakmile dá gól. Třeba naoko chlácholivým poplácáním po hlavě nebo hádkou přímo u jejich střídačky.