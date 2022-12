Oskar Haas: Klukům na MS přeju úspěch. Mrzí mě, co řekl trenér Rulík

Petr Hauser se raduje z trefy proti Rakousku na MS do 20 let • ČTK / AP / Darren Calabrese

Je kometou sezony v české kotlině, ale aby rychle neuhasl, musí svůj potenciál nadále v dresu Frýdku-Místku prodávat. Oskar Haas je nejproduktivnějším teenagerem první ligy, nakoukl už do třinecké kabiny a těsně mu unikla nominace na MS do 20 let v Kanadě.

Česká dvacítka na světovém šampionátu za mořem válí. Porazila Kanadu (5:2), herně uspokojila náročné fanoušky proti Švédům (2:3 v prodloužení). Kdyby to tak nebylo, tradičně by se hledaly důvody, proč se nedaří. Jednou z prvních možností by možná byla myšlenka, že měl jet Oskar Haas.

Co říkáte na výkony české dvacítky na MS v Kanadě?

„Přiznám se, že první dva zápasy jsem neviděl, protože se hrálo v noci a sezona jede dál. Viděl jsem jen sestřihy. Po zápase v Kolíně jsem koukal na třetí třetinu proti Švédům a musím říct, že kluci hráli fakt výborně. Doufám, že dojdou co nejdál. Moc jim to přeju.“

A teď je tu taková paralela. My si spolu povídáme po zápase proti Kolínu, kde jste hrál s Frýdkem-Místkem, přitom jste mohl být součástí reprezentace v Kanadě. Jak moc to mrzí?

„Mrzí to hodně, protože si myslím, že šanci odjet na šampionát jsem určitě měl. Trenér se rozhodl, jak se rozhodl a já s tím těžko něco udělám, i když jsem se snažil nominaci ovlivnit svými výkony na ledě, očividně to bylo málo…“

Taky jste byl součástí týmu v přípravě ještě v listopadu. Kdy se váš sen o startu na šampionátu rozplynul?

„Bylo to někdy