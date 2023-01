Bral poslední zlato, teď Hynek juniory chválí: Skvělé! Ale měl jsem obavy

Výsledek 9:1 vypadá brutálně. O to důležitější je zdůraznit, že Švýcaři rozhodně nebyli žádná ořezávátka. Vždyť na MS porazili Finy, Slováky i Lotyše.

„Naprostý souhlas. Upřímně musím přiznat, že před zápasem jsem měl trochu obavy. Víte co, je to čtvrtfinále. Hranice úspěchu a neúspěchu. Vyhrajete, a hrajete o medaili. Prohra je blamáž a nesplnění cíle. Říkal jsem si, aby po výborné základní části nepadla na kluky nervozita. Očekávání veřejnosti, brzké řeči o medaili, velké oči všech.“

Rychle se ale ukázalo, že obavy nebyly na místě.

„Možná pomohlo, že kluci si se Švýcary zahráli v generálce před šampionátem. A ten zápas dokonce prohráli 2:4. Přečetli si je, teď se na ně dobře připravili.“

Na druhou stranu inkasovaná branka v první minutě vystrašila, že?

„Určitě. Bylo to nešťastné. Vyhozený puk, tečovaný rozhodčím. Gólman to neodhadl, zaspal. Bál se vyjet z branky. Začátek špatný, klíčové ale bylo, že jsme dokázali velmi rychle odpovědět a dokonce to úplně otočit. Čtvrtý a pátý