TOP české týmy na MS juniorů: po zlatu brzký konec či vládci individualit

Ani jedna ze zmíněných opor zlatého týmu to v další hokejové dráze extrémně nerozparádila. Nejlíp si z vybraného tria vedl určitě Milan Kraft. V NHL ale kapitán výběru stihl jen 207 zápasů, po třicítce kariéru úplně zabalil. Do NHL na 6 utkání nakoukl i Kristek. Hvězdná cesta se čekala od brankáře Šmída, který ve finále vynuloval Rusy. Ale nevedlo se mu, i kvůli zdraví skončil už v 25 letech.

MS 2005

bronz

výhry 4

prohry 1

skóre 19:9

čtvrtfinále Finsko 3:0

semifinále Kanada 1:3

o 3. místo USA 3:2p

Tři hvězdy: Rostislav Olesz (7+3), Petr Vrána (5+3), Marek Schwarz (92,5 % a průměr gólů 2,15)

Trenér: Alois Hadamczik

Oleszovi bylo pouhých 15 let a 108 dnů, když debutoval v extralize za Vítkovice. Stal se sedmičkou draftu NHL, Florida od něj ale jistě čekala víc. Bylo mu 27, když se vrátil do Evropy. V zámoří to zkoušel i Vrána, současný kapitán Ocelářů však ve slavné soutěži odehrál jen 16 duelů. Jediným českým členem All-Star týmu MS se stal brankář Schwarz. Taky on ochutnal NHL, doma čapal za Liberec, Spartu či Mladou Boleslav.