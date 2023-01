Exploze dvacítky: Šílený! Ještě ale nekončíme, chceme zlato, zní z kabiny

První pocity po úžasné otočce a postupu do finále? „Je to šílený! Jedním slovem šílený. Neskutečný pocit. Po více než dvaceti letech je to pro Česko finále. Úžasné, ale ještě jsme neskončili! Ještě není konec! Až ve čtvrtek je ten nejhlavnější den. Když už jsme došli takhle daleko, tak samozřejmě chceme urvat zlato,“ vypálil na první dobrou Brabenec.

Na finálového soupeře zatím Češi čekají. Bude jím buď USA, nebo domácí Kanada. Tu už tým kouče Radima Rulíka ve skupině dokázal porazit. V semifinále se Švédy pak ukázal znovu sílu, vytrvalost a soudržnost.

„Dlouho to bylo 0:1, půl minuty před koncem jsme ale vyrovnali. Strašná úleva. Všichni jste viděli reakci střídačky. Je vidět, že šlapeme. Jeden za druhého by tu položil život. Když k něčemu jdete, štěstí se vám vrátí. My jsme toho důkaz. Ukázali jsme obrovskou sílu toho týmu. Prodloužení už je taková loterie, měli jsme štěstí na naší straně. Šli jsme mu ale naproti celou základní skupinu a vlastně i celý zápas. Pro nás zasloužený výsledek,“ sypal ze sebe Brabenec.

Dlouho se české útoky rozbíjely o švédský blok. „Jejich gólman chytal neskutečně, to si nebudeme lhát. Po Suchošovi je tu druhý nejlepší brankář. Říkali jsme si, že potřebujeme co největší důraz do branky. Takže jsme bušili, bušili, až to tam nakonec padlo,“ usmál se.

Utkání bylo dlouho hodně opatrné. Byla znát jeho velká důležitost, nikdo nechtěl udělat chybu jako první. Vyložených šancí bylo na obou stranách poskrovnu. „Chtěli jsme do toho jít jako každý zápas před tím. S pokorou, ale sebevědomě. Nechtěli jsme se z nich posrat. Ukázali jsme, že jsme tu nejsilnější tým. Jak mentálně, tak i na ledě,“ myslí si Brabenec.

Před prodloužením měl kouč Rulík k týmu krátkou promluvu. „Řekli jsme jednoduchou věc. Když už jsme to dokázali srovnat, tak to rozhodně musíme dotáhnout do vítězného konce. Padlo to tam.“

Češi Švédům oplatili mnoho posledních porážek. V Halifaxu Tre Kronor vyhráli šťastně v prodloužení. V srpnu na dohrávaném mistrovství světa pak ukradli Čechům bronz v utkání o třetí flek. „Je to sladké. Chutná to ještě líp. Po tom, jak to dopadlo v létě, jak to se Švédy dopadlo tady v základní skupině. Teď jsme jim to vrátili i s úroky,“ mne si ruce útočník.