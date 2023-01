Česko - Švédsko 2:1p. Dvacítka je ve finále MS! Kulich rozhodl prodloužení

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu Jiřího Kulicha proti Rakousku • ČTK/AP

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

Čeští hokejisté do 20 let slaví postup do finále mistrovství světa • ČTK / AP / Darren Calabrese

Hokejový ráj je tady, existuje! Česko po 22 letech postoupilo do finále juniorského MS, Švédy porazilo 2:1 v prodloužení. Celkově to byly šílené nervy, měli jste několik náběhů na infarkt. Do prodloužení zápas poslal David Jiříček pouhých 39 sekund před koncem. V nastaveném čase vytáhl několik výjimečných zákroků brankář Tomáš Suchánek, a když už to vypadalo, že se zápas dostane do nájezdů, rozhodl Jiří Kulich.

Nacvičili si tenhle scénář už ve skupině. Tam taky Česko dotahovalo švédský náskok, utahovalo šrouby a dupalo za vyrovnáním. Cink. Velká šance přišla po střele Eduarda Šalého. Jenže prudká rána zápěstím se od branky odrazila daleko do pole. Když už stál soupeř prakticky oběma nohama ve finále, pak to přišlo. Rána jako z děla, gól!

David Jiříček necelou minutu před koncem našel díru tam, kde celý zápas nezůstával ani jeden milimetr volný. Jeho bomba poslala 39 sekund před koncem zápas do prodloužení. Za něj by pak celý tým měl odnést do hotelu brankáře Tomáše Suchánka, sebral soupeři čtyři gólovky, jen díky němu národní tým žil.

Na konci prodloužení se procpal podél pravého mantinelu Jiří Kulich a poslal národní tým do finále MS do 20 let. Jeho průnik podél pravého mantinelu a následná střela? Akci si nabiflujete brzy nazpaměť.

Přitom všechno mířilo ke smutnému scénáři. Z české střídačky jste při komerčních pauzách slyšeli velké hecování: „Jdeme, pánové, sedm minut do konce!“ Jenže byla těžká práce se prokousat přes švédský val. Soupeř vypadal daleko připravenější než při prvním setkání. Tam sice vyhrál, ale většinu zápasu čelil velkému tlaku. Teď se bránil lépe, mnohem lépe. Zlomil ho až ohromný tlak, kdy si český tým sáhl na dno, rval zápas na vůli, necelé tři minuty před koncem odvolal Radim Rulík brankáře. Tenhle tah mu vyšel.

Často slyšíte, jak je juniorský hokej živelný, divoký. Občas se jim prý stane, že systém odletí někam do teplých krajin a zvítězí emoce, drobné bláznění. Trenér pak vysvětluje a vysvětluje, někdy kroutí hlavou. Ale s partou pod sebou nehne. Švédský tým byl v semifinále ale úplně jiný. Od 22. minuty vedl 1:0, pak se postupně zatáhl.

Plán byl, že Česko zůstane po mantinelech, k bráně se nedostane. Pokud vylétne odněkud střela, tak prosím, klidně. Carl Lindbom chytá tak skvěle, že co vidí, nepustí. Pro případnou dorážku se těžko přes žlutý les procpete.

„Je vynikající, jeden z nejlepších na mistrovství. My musíme hodně chodit do branky a clonit výhled,“ přesně komentoval asistent Jiří Kalous sílu švédského brankáře. Jedna věc jsou plány, druhé činy. Clony se nedařily, Lindbom měl dost snadnou práci. Sám udělal za bezgólového stavu jednu chybu, když si nevšiml, že k němu dojíždí Chmelař. Český útočník mu kotouč sebral, objížděl bránu, že ho zastrčí do sítě. Jenže zafungovala věc, která šlapala Švédům skvěle celý zápas. Lindbom měl pořád kolem sebe ochranku, Elias Pettersson gólovou akci zastavil.

Minuty utíkaly, národní tým, který ztrácel, postupně rozjížděl velké obléhání. V hlavně taky musel růst obrázek českého kata. Ludvig Jansson už ve skupině dal Tomáši Suchánkovi dva góly. Dotlačil Švédy k výhře 3:2 v prodloužení. Ano bek, který hraje druhou nejvyšší švédskou soutěž za Södertälje, rozhodl i hru v nastavení. Právě jeho rána ze startu druhé části znamenala švédské vedení.

Semifinále nabídlo jednu zajímavou věc. Kdybyste si vedli zápisník s hokejovými klišé? Hned na první straně určitě budete mít, že „kdo nevyužije přesilovku pět na tři, nemůže vyhrát“. Řádek si podtrhněte, sedí.

Můžete si říct, že kvůli tomu Švédsko vypadlo. Dva hráče navíc mělo skoro dvě minuty a moc si neškrtlo, zámek si uspořádalo, ale bránící trojice všechno přežily. Kouč Magnus Hävelid si vzal oddechový čas, aby namaloval ještě nějakou kombinaci, dobře věděl, že když vedete 1:0, je ideální šance soupeře poslat do zápasu o bronz. Ale po poradě vyhrál Gabriel Szturc buly a výhoda šla k šípku.

Česko hraje o zlato, užijte si ten pocit!