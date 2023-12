Koho sledovat v Göteborgu na MS U20: Pastův spoluhráč či český bombarďák

Na šampionátu dvacítek se představí plejáda talentů • FOTO: Koláž iSport.cz Mistrovství světa U20 je v zámoří hojně sledovanou událostí. Proč? Protože rok co rok se při něm na ledě prohánějí největší esa budoucích let. Proto se oči skautů a týmů NHL upínají k 26. prosinci, kdy ve švédském Göteborgu turnaj začíná. Zápasy nepohrdne ani český fanoušek, který má v živé paměti poslední stříbrný úspěch. Deník Sport a isport.cz pro vás připravily výběr šesti největších hvězd turnaje, které se vyplatí sledovat.

Matthew Poitras (útočník – Kanada) Kanaďan bude jediným hráčem na šampionátu, který pravidelně nastupuje v NHL. Na letním kempu Bostonu překvapil všechny a vydobyl si místo v sestavě. Daří se mu i bodově, ve 27 duelech posbíral už 13 bodů (5+8). Trenér Jim Montgomery ho nejčastěji využívá na centru třetí formace, nebojí se ho ale posunout i výš. Bruins vyšli vstříc národnímu týmu a devatenáctiletého nováčka na MS uvolnili. Zajímavostí je, že svou zemi ještě nikdy nereprezentoval. Útočník Bostonu Matthew Poitras • Foto Reuters

Jiří Kulich (útočník – Česko) Útočník Rochesteru patří stoprocentně k největším hvězdám turnaje. Sezona v AHL mu zatím vychází na výbornou. S 16 góly je aktuálně v soutěži nejlepší a střelecký apetit by si měl přivést do Švédska. Odbyl si i premiéru v NHL, kdy si ho na jeden zápas vytáhlo Buffalo. Není pochyb, že se do nejlepší ligy brzy vrátí natrvalo. Výborně zahrál už na minulém mistrovství, kdy především jeho góly pomohly reprezentaci k senzačnímu stříbru. Jiří Kulich na kempu v Říčanech • Foto Pavel Mazáč / Sport

Axel Sandin Pellikka (obránce – Švédsko) Jméno tohoto mladíka si zapamatujte. Už minulý rok předváděl s košíkem na helmě parádní výkony, Švédové na šampionátu nakonec vypadli v semifinále s Českem. Druhým rokem pak nastupuje v nejvyšší švédské soutěži za Skellefteu. V probíhající sezoně má odehráno 25 zápasů a jako obránce posbíral už 13 bodů. Především číslo 9 v kolonce gólů bije do očí. Není divu, že po něm sáhl v prvním kole draftu na 17. pozici Detroit. Švédský obránce Axel Sandin Pellikka • Foto X (Twitter)

Jonathan Lekkerimäki (útočník – Švédsko) Devatenáctiletý útočník momentálně válí ve švédské nejvyšší soutěži. V dresu Örebro zatím ve 24 utkáních nastřílel deset branek a dalších šest připravil. Bude startovat už na svém třetím šampionátu a měl by patřit k tomu nejlepšímu, co bude v Göteborgu k vidění. Klíčové je pro něj především zdraví. Minulý rok ho sužovala zranění a prodělaná mononukleóza. V letní přípravě už byl ale stoprocentní. Podařilo se mu nabrat potřebné svaly, aby se přiblížil do hlavního týmu Vancouveru, který si ho v draftu 2022 vybral na 15. místě. Švédský útočník Jonathan Lekkerimäki • Foto X (Twitter) SHL.se

Konsta Helenius (útočník – Finsko) Je mu teprve sedmnáct let, ale ve finském Jukuritu předvádí výkony jako ostřílený borec s letitou praxí. Z 28 zápasů dokázal vydolovat 20 bodů (8+12) a ve svém týmu je třetím nejproduktivnějším hráčem. Na ledě za zápas tráví pravidelně přes 17 minut a začíná se spekulovat, že na nadcházejícím draftu by se mohl probojovat do top trojky. Důležité bude, jak mu sedne šampionát. Vzhledem ke skvělé formě mladičkého forvarda ale můžeme čekat velké věci. Teprve sedmnáctiletý finský útočník Konsta Helenius • Foto X (Twitter) Mikkelin Jukurit