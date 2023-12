Český horor na MS U20: víc se čekalo od elitní lajny i nalomené sebevědomí

Slováci porazili Česko na MS U20 • FOTO: IIHF

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Tvrdá lekce na úvod. Čeští hokejisté sice v prvním utkání na MS do 20 let otevřeli skóre v duelu proti Slovensku, ale nakonec prohráli vysoko 2:6. Co stálo za nezdarem výběru trenéra Patrika Augusty? Víc se čekalo od elitní lajny s Jiřím Kulichem. Hororová druhá třetina i nalomené sebevědomí. Navíc špatná zpráva ohledně zranění beka Adama Jiříčka…