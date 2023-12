Kapitán a lídr Kulich: na MS může spíš ztratit, přesto dorazil. Čím vyniká?

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Vzal zodpovědnost na sebe a ukázal se jako správný vůdce. Hattrickem a asistencí zavelel Jiří Kulich k důležité výhře na mistrovství světa U20 nad Norskem 8:1. Před těžkým zápasem s USA potvrdil to, co už se o něm ví. A sice, že je komplexně připraveným hráčem. „Jirka je super kapitán. Jsem rád, že s ním můžu hrát,“ cení si spoluhráče Matyáš Šapovaliv.

Když se na českou hvězdu zaměříte víc, hned zjistíte, proč je na ledě tak výjimečná a v šatně respektovaná. V dresu farmářského Rochesteru předvádí v aktuální sezoně parádní show. Střílí jeden gól za druhým (16) a táhne celou ofenzivu.

Ví to i Buffalo, které mu dalo na jeden zápas možnost přičuchnout k NHL. Do poslední chvíle se nevědělo, jestli na šampionát dorazí. Nikdo by se nemohl divit, kdyby mu Sabres start zakázali. A pak je tu druhý pohled. Ten, který