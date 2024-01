Augusta se zastal gólmana: Nebyly to laciné góly. Kulicha mrzí výpadek

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Euforie po čtvrtfinálovém vyřazení Kanady se vypařila. V semifinále mistrovství světa juniorů nestíhali Češi hlavně v závěrečné třetině a prohráli se Švédy 2:5. Rozhodnutí přinesla poslední část, kdy domácí dokázali rozhodnout do té doby vyrovnaný duel třemi trefami. „Skočili jsme do utkání skvěle. Bohužel jsme pak zase na chvilku vypadli z našeho plánu a to nás na konci mrzelo,“ posteskl si po porážce Jiří Kulich.