MS U20: Švédsko - Česko 5:2. Sen o finále zmizel, o bronz proti Finsku

Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let v Göteborgu další finále po loňském zisku stříbra nezahrají. Po prohře s domácími Švédy 2:5 je čeká v pátek od 15 hodin boj o bronz s Finskem, které podlehlo USA 2:3. Švédové se do finále dostali po pěti letech, budou hrát o třetí titul po letech 1981 a 2012. Stříbrných medailí mají na kontě jedenáct.