Zimák s Dudou a Pešoutem: Jak se „vyrábí“ Kulich, Šalé musí začít makat

Nový díl podcastu Zimák se obšírně a otevřeně vrací k bronzovému úspěchu na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Hosté pořadu Martin Pešout a Radek Duda byli vybráni záměrně, neboť mají velké lidské i tréninkové zkušenosti s lídrem týmu Jiřím Kulichem a prvně jmenovaný expert i v případě Eduarda Šalého. V obou útočnících má český hokej příslib velké budoucnosti, oba jsou přitom povahově rozdílní. Co zásadního pomohlo Kulichovi v rozvoji a proč Šalé momentálně přešlapuje na místě? A díky čemu Češi ulovili bronz, ačkoli po stránce dovedností mezi tři nejlepší týmy šampionátu nepatřili? Proč si české kluby samy zabíjejí talentované hráče a kudy by se měl nyní vydat český hokej, aby nepromrhal dva medailové šampionáty?