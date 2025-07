Svrčina trápil hvězdu. Medveděv ho neznal, před zápasem pařil na koncertu

Možná jste registrovali, jak Medveděv hovořil o Svrčinovi, že ho vůbec nezná, ale zároveň dodal, že určitě bude dobrý hráč. To se Rusovi potvrdilo beze zbytku.

S ostravským rodákem se pořádně nadřel. Na kurtu strávil téměř dvě hodiny a kdoví, jak by zápas vypadal, kdyby v tie breaku první sady byl šťastnější český tenista. Jenže první set získal Medveděv, čímž se uklidnil.

Svrčina nepolevoval, ale kvalita vítěze US Open 2021 se projevila. Medveděv nasázel například 22 vítězných míčů, kdežto Svrčina se zastavil na devíti. Přesto je to pro něj první ochutnávka turnaje Masters, která je delikátní. Vůbec v hlavní soutěži neměl figurovat, ale jako tzv. lucky looser (šťastný poražený) z kvalifikace se do hlavní fáze dostal.

„Každý den si připomínám, že je to něco, o čem jsem od malička snil. I když jsem tady jako lucky loser a prohrál jsem v kvalifikaci. Byl jsem opravdu smutný po tom utkání v kvalifikaci. Ale pořád jsem si říkal, že právě kvůli tomu hraju tenis. Jsem tady, mám si to užít a makat naplno,“ řekl Svrčina před prvním kolem v Torontu.

A los mu přál, když šel na Belgičana Alexandera Blockxe. Souseda v rankingu ATP zdolal 6:4 a 6:2. Pak už přišel Medveděv. V live rankingu se po zápase posunul na 115. místo žebříčku, ale to se ještě může do konce týdne zásadně změnit.

Pořádnou prověrkou byl až Medveděv. Nabubřelý prohlášením, že soupeře nezná. Navíc si před utkáním vyhodil z kopýtka se svými krajany na koncertu rodáka z Toronta The Weeknda.

„Bylo to super. Už jsem na něm byl jednou v Nice. Taky bych někdy rád zašel na Adele, ale ta vystupovala loni, když byly olympijské hry, moje žena ji mohla vidět, říkala, že to bylo neuvěřitelně super. A The Weeknd byl skvělý. Zašli jsme s Andrejem Rubljovem a Karenem Chačanovem. Byla to velká show. Fyzicky to dnes po koncertě bylo těžké, obzvlášť v tomhle horku, všichni šli spát samozřejmě pozdě,“ přiznal Medveděv a pak Svrčinu udolal.

Nelze tím ale výkon dvaadvacetiletého Čecha snižovat. Ve druhém setu dvakrát vedl s brejkbolem v zádech, ale Medveděv vždy reagoval hned vzápětí. Svrčinův nejzářivější moment přišel za stavu 4:3 ve druhém setu, když byl český hráč na podání. Po krásné výměně přeloboval Medveděva a dočkal se potlesku ochozů, přesto si servis neudržel, Rus srovnal na 4:4 a zápas pak už dohrál do vítězného konce.

Z Čechů se pak nedařilo ani Tomáši Macháčovi, který padl ve třech setech 6:7, 7:6 a 3:6 s Američanem Reillym Opelkou. Už v úterý padla i Markéta Vondroušová s Ukrajinkou Martou Kosťjukovou a překvapivě taky Linda Nosková s Rumunkou Jacqueline Cristianovou. Český prapor podržela alespoň Marie Bouzková, která si naopak vyšlápla na nasazenou Rusku Dianu Šnajderovou. Ve večerních hodinách čekají ještě na své zápasy Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Karolína Muchová.

Tenisový turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (10-Rus.) - Svrčina (ČR) 7:6 (7:3), 6:4,

Opelka (USA) - Macháč (16-ČR) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3,

Zverev (1-Něm.) - Walton (Austr.) 7:6 (8:6), 6:4,

Ruud (8-Nor.) - Safiullin (Rus.) 6:3, 6:3,

F. Cerúndolo (14-Arg.) - Munar (Šp.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4,

Tien (USA) - Shapovalov (22-Kan.) 7:6 (7:4), 7:5,

Borges (30-Portug.) - Bagnis (Arg.) 5:7, 7:6 (7:3), 6:2,

Arnaldi (32-It.) - Schoolkate (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3.