Sapoušek léčí zranění: Bronz na MS? Mix emocí. Klukům jsem to přál, ale...

Ve WHL se mu dařilo. Měl bod na zápas, ale pak odjel na juniorský šampionát a vrátil se předčasně s neschopenkou. Bolest a zklamání mu alespoň zmírnilo třetí místo na MS. „Na jednu stranu jsem to klukům přál, ale chtěl jsem být jinde než doma na gauči. Chtěl jsem to s nimi prožívat,“ přiznal devatenáctiletý forvard v rozhovoru pro deník Sport a iSport. cz během rekonvalescence. „Ráno mám většinou rehabilitaci. Poté s panem Iterským suchou přípravu, kde můžu cvičit nohy. Odpoledne ještě chodím na kolo,“ přiblížil denní režim.

Jak je na tom vaše rameno?

„Budu ho mít v ortéze ještě dva týdny. Snažím se rozhýbávat, co jde. Trochu loket, ale je to spíš kvůli tomu, aby se ruka prokrvila. Starají se o mě ve Varech, za to jsem rád.“

Co konkrétně s ním je?

„Měl jsem špatné vazy v rameni, museli je přišít. Říkali, že to proběhlo dobře. Cítím, že budu zpět a nebude s tím žádný problém.“

Klub Victoria Royals vám bez problémů umožnil rekonvalescenci doma?

„Ano, dali mi vybrat. Můžu tedy zůstat chvíli tady. Mám tu všechno po ruce, protože jsem ve Varech hrál. Hodilo se mi to. Okolo 20. února bych měl letět zpátky do Kanady. Tam se o mě postarají a uvidím, na co to ještě letos bude stačit.“

Kdo vám ve Varech pomáhá?

„Pomáhají mi lidé z Energie. Fyzioterapeut pan Benda, na suchou přípravu pan Iterský a na kontroly chodím k panu Budínovi. Mám všechno v blízkém okruhu, což je super, protože nemusím nikam cestovat.“

Jak takový den probíhá?

„Je to namixované. Ráno mám většinou rehabilitaci s fyzioterapeutem a rozhýbáváme předloktí, zápěstí. Rameno ještě ne, na to je čas. Poté mám