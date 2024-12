Dvacítka o prvenství proti novému Karlssonovi. Švéd pobláznil fanoušky

PŘÍMO Z OTTAWY | Třemi zápočty prošli bez větších komplikací. Hokejoví studenti profesora Patrika Augusty obstáli v zápasech se Švýcarskem (5:1), Kazachstánem (14:2) i Slovenskem (4:2). Závěrečná skupinová zkouška před čtvrtfinálovými státnicemi ovšem nese punc enormní náročnosti, významně napoví o reálné síle českého výběru na mistrovství světa do 20 let. „Víme, co nás čeká. Nachystáme se,“ zavelel kouč Augusta před úterní bitvou o první místo tabulky proti Švédsku (23:00).