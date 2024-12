ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. O první místo ve skupině se silným soupeřem

Na závěr základní skupiny přichází nejtěžší test. České hokejisty do 20 let na mistrovství světa v Ottawě před již jistou vyřazovací částí prověří na Silvestra hokejisté Švédska. Seveřané stejně jako výběr kouče Patrika Augusty ve skupině B neprohráli jediný zápas, ani neztratili bod. V duelu dvou silných mužstev se tak rozhodne, kdo postoupí do čtvrtfinále z prvního místa. Uspěje parta kolem kapitána Eduarda Šalého? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.