Předplatné

Nepříznivé počasí a chorvatská klec. Nedůstojné, vypadá to jako vězení

Video placeholder
Chorvatská klec a nepříznivé počasí. Jak dlouho bude chybět Spartě Haraslín? • Zdroj: iSport.tv
Stadion Rijeky
Sektor pro hosty na stadionu Rijeky
Stadion Rijeky
Sektor pro hosty na stadionu Rijeky
4
Fotogalerie
TV iSport
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Už ve čtvrtek nastoupí Sparta na stadionu Rujavica ke druhému utkání Konferenční ligy. Dojem z malebného stadionu s kapacitou zhruba osm tisíc diváků však kazí sektor pro hostující fanoušky. „Mně to přijde nedůstojné. Sektor pro hostující fanoušky a vypadá to jako vězení,“ říká v Prvním dojmu z chorvatské Rijeky redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.

  • Co řekl Brian Priske o absenci Lukáše Haraslína?
  • Nastoupí Jan Kuchta?
  • Jak ovlivní počasí průběh utkání?

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
28Škendija10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů