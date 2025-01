Augustu štvaly laciné fauly: S hráči si promluvíme. Tlačili jsme do kopce

Shodneme se, že rozhodla četná vyloučení?

„Jednoznačně. Bavili jsme se o nich už po zápase se Slováky, kdy faulů bylo pět. Tentokrát jsme jich měli sedm, k tomu se nedá nic dodat. Nemyslím si, že bychom soupeři výhru darovali, ale hodně jsme mu ji ulehčili. Vždycky v momentě, kdy jsme se nadechovali, jsme energii oslabením přehráli na Švédy, tak to bylo. Nemůžeme si stejnou věc dovolit ve čtvrtfinále.“

Jak ale prohřešky za tak krátkou dobu vyřešit?

„Budeme o trestech mluvit, už jsem to udělal po zápase. Potřebujeme se nachystat, abychom takové věci ve hře neměli. Musíme respektovat, že soupeř má kvalitu. Pokud si nějakou šanci vytvoří, má vyplývat z kvality a ne z toho, že mu ji darujeme sami. Pak nemůžeme být úspěšní.“

Předkládal jste stejné poznatky rovnou v kabině?

„Přesně tohle jsme hráčům řekli, ale chci, aby udělali tlustou čáru. Ještě si s nimi promluvíme individuálně, nicméně jsou inteligentní, sami viděli, že tudy cesta nevede.“

Nepramenily ovšem fauly tak trochu z přemíry snahy?

„Mohly pramenit z čehokoliv, ale nesmí se dělat. Tohle neberu. Nesmíme fauly opakovat, se Slovenskem jsme měli čtyři vyloučení po faulech v útočném pásmu, proti Švédsku znovu byly laciné. Vyhození, fauly za hrou. Nebudu se vymlouvat.“

Proč nenastal téměř žádný závěrečný tlak?

„Švédové víc bránili. Na začátku třetí třetiny se nám podařilo dát rychlý gól, který nás trošku nakopl, ale pak jsme se zase nechali vyloučit. Potom tlačíte do kopce celou třetinu. Nedokázali jsme si vynutit soustavný tlak.“

Co je ještě potíž?

„Pracujeme na obranném pásmu, ale už od začátku kempu. Musíme být ostřejší v soubojích, ukončovat je. Dokážeme se prosadit v útočném pásmu. Jde o maličkosti, které když neklapnou, tak pak utkání nevyhrajete.“

Alespoň se nadále můžete opřít o brankáře Michaela Hrabala.

„Byl výborný, ale prohráli jsme našimi hloupostmi. Soupeř má obrovskou kvalitu. Když jsme do Kanady jeli, nikdo neříkal, že vyhrajeme každý zápas, ale víme, o co se hraje. Musíme se nachystat na největší zápas turnaje. Hraby je gólman číslo jedna, předvádí to, věřím, že stejný bude ve čtvrtfinále.“

Šalé zase zkoušel jako lídr zlomit nepřízeň osudu duelu se Švédy. Potěšující okolnost?

„Viděli to všichni. Eda chtěl zápas hrozně moc vyhrát, tým táhne společně s dalšími hráči. Není to o jednom muži, musí se přidat všichni. Pak můžeme být úspěšní.“