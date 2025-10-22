Já k české repre? Na drby jsem si zvykl, říká Papszun. Mluvil o Slavii i Petráškovi
Je přísný, to se ví. Taky to lze vidět z jeho výrazu. Marek Papszun, trenér Rakówa, jeden z nejlepších v celém Polsku, vám zpoza brýlí kouká do očí, ani se nehne. Na tiskové konferenci v Olomouci před čtvrtečním utkáním se Sigmou se však několikrát usmál a projevil se jako sympaťák, ne jako nerudný morous. O českém fotbale má jednapadesátiletý expert velký přehled.
I proto se nabízí otázka, zda by vás nelákala práce u české reprezentace, která hledá kouče v zahraničí?
„Nechci to nijak komentovat, jsem trenérem Rakówa. Zvykám si, že tam, kde jsou volná místa, bývá s nimi moje jméno spojováno, ať už v národních týmech nebo klubech. Ale i tohle je normální. Jak říkám, zvykl jsem si na drby a spekulace, vůbec mě to nerozptyluje. Zaměřuji se pouze na práci v Rakówě.“
Slavia v létě jednala o koupi vašeho útočníka Jonatana Brauta Brunese, nakonec z přestupu sešlo a on dva měsíce za Raków nevstřelil ani gól. Měl zamotanou hlavu?
„Jsme rádi, že Jony zůstal u nás. Je to pocta pro Raków, že o něj projevil zájem velkoklub jako Slavia, který hraje Ligu mistrů.“
Co říkáte na prozatímní výkony Srdjana Plavšiče, který od vás hostuje v Baníku? A jaká je šance, že uplatníte opci na jeho pokračování v Čenstochové?
„Sledujeme ho, je to náš hráč. Bohužel je momentálně zraněný, vypadl ze sestavy.“
Do české ligy se vrátily dvě osobnosti, se kterými jste v Rakówě dřív spolupracoval – Tomáš Petrášek a Jan Nezmar. Jste v kontaktu?
„S Janem jsme pracovali krátce, nemáme takový vztah. V kontaktu nejsme. Ale s Tomášem nás samozřejmě pojí blízké přátelství. Bavíme se, konzultujeme různé věci.“
Vida, zkušený stoper s Hradcem Králové nedávno Sigmu porazil, mohl vám dát radu...
„Ano, mohl, mluvili jsme spolu, ale nic moc mi neřekl. Byl tajuplný.“ (úsměv)
Sigma jde nahoru, ale nás ničím nepřekvapí
Říká se, že agresivní a intenzivní způsob hry Sigmy je trošku podobný Slavii, se kterou jste před třemi lety hráli. Taky tam vidíte podobnosti?
„Je to pro ně velká pochvala, pokud to takhle vidíte. Slavia je krásný příklad toho, že i na evropské scéně lze hrát s velkou intenzitou a agresivitou.“
Takže jaký čekáte zápas?
„Intenzivní a agresivní – jak jste řekl. Sigma udělala v létě dobré transfery, hodně se změnila. Jde nahoru, je vidět progres. My jsme hodili zápas s Cracovií (0:2) za hlavu, jsme po fyzické stránce velmi dobře připraveni. Chceme být na Sigmu maximálně nachystaní. Víme, jak Sigma hraje, máme ji nastudovanou. Asi nás ničím nepřekvapí.“
Ale kádr má široký, trefit sestavu vzhledem k širokému kádru nemusí být nejjednodušší...
„Musíme si pohlídat střed pole, nebezpečný je i Ghali, který skóroval v Karviné zdobí ho velká rychlost i agresivita. V těchto oblastech si musíme dávat pozor.“
Přípravák, který jste v lednu se Sigmou vyhráli 3:2, byl asi hodně jiný.
„Vzpomněl jsem si, byl to dynamický duel. Příprava před startem sezony je však něco jiného než soutěžní utkání, teď hraje Sigma v jiném rozestavení i sestavě.“
Berete taky tento duel jako klíč k postupu stejně jako Sigma? Nebo až Spartu za čtrnáct dní?
„Chci se koncentrovat pouze na čtvrteční zápas, bude těžký. Pak nás čeká Lechia Gdaňsk, v hlavách ještě Spartu nemáme.“
Očima soupeře
Nemůžeme být krátkozrací
„Raków bez komplikací postoupil do skupinové fáze, určitě v ní bude chtít být úspěšný. V lize se jim sice nepodařilo vstoupit dobře do sezony, rozjezd měli pomalejší, ale v posledních zápasech je vidět progres. Až na Cracovii nedostávají branky, vyhrávají. Raków dokáže svou kombinační sílu vštípit soupeři, má hru založenou na dominanci, krátkých přihrávkách, individuální kvalitě. Musíme to eliminovat. První gól může udat ráz zápasu. My však určitě nemůžeme sledovat jenom ten jeden zápas a být krátkozrací v rámci plánování, protože v neděli nás čeká Slavia. V hlavách máme i to, jaké scénáře můžou nastat, kdo nám bude chybět i s ohledem na hráče ze Slavie. Přemýšlíme nad alternativami, střídáními v průběhu.“
Tomáš Janotka, trenér Sigmy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off