Javorové listy osychají, Češi si před čtvrtfinále věří: Nevybíráme si!

Čeští hokejisté do 20 let na šampionátu v Ottawě sklízí chválu i za hru v oslabení • profimedia.cz

Čeští hokejisté (zleva) Jakub Štancl, Petr Sikora a Miroslav Holinka jsou připravení do akce • profimedia.cz

Poučit se, zapomenout, nažhavit trysky. Tak zní české pokyny před čtvrtfinálovým rozuzlením, které chtě nechtě podá svědectví o (ne)úspěchu zámořského výjezdu. Co na tom, že se Česko dosud prezentovalo vesměs sympatickým a odvážným projevem s aktivním přístupem při všech herních situacích? Děkujeme, mažeme houbičkou.

Jak už bývá na šampionátu zvykem, výsledkové vyznění určí až první zápas vyřazovací fáze. V něm mohla dvacítka vychytat Lotyšsko, stačilo „jen“ v závěrečném skupinovém partu porazit Švédy. Jenže jedovaté severské přesilovky v kombinaci s nadměrným počtem přestupků mladíkům v bílých dresech umíchaly smrtící koktejl a premiérovou porážku 2:4. Na Česko tak padla Kanada. Stejně jako před rokem.

„Můžeme se opřít i o loňský zápas. Viděli jste, že Lotyši Kanadu porazili. Jste ve čtvrtfinále, není slabého soupeře, nemůžete si vybírat. Odehráli jsme solidní skupinu, předvedli kvalitní utkání. Musíme hrát kompaktně, dobře do defenzivy, přistupovat rychle k hráčům,“ připomenul kouč Augusta poté, co český tým sbalil věci z kabiny v TD Place a přemístil se do zhruba 25 kilometrů vzdálené hlavní arény.

V ní má pevné sídlo zaoceánský gigant, který však není neomylný. Panuje spíš přesvědčení, že letos na turnaji chytil pořádnou chřipku, které se ne a ne zbavit. Rozkuckal se hlavně v utkání s Lotyši, kdy se na hlavu stavěl brankář Linards Feldbergs. Pětapadesáti zásahy i osmi vychytanými nájezdy připravil Kanadě pád 2:3, jednu z nejútrpnějších porážek v historii mistrovství světa.

Ani výhra s Německem 3:0 nepřesvědčila, že by kolébka hokeje znovu nahodila ofenzivní pohon, což se prokázalo v extra vyhroceném souboji s USA (1:4). Z 39 pokusů mezi tyče procpali domácí do sítě jediný. Jejich celková střelecká schopnost má tak zatím bídnou efektivitu 5,7 %. Vyjádřeno běžnější statistikou: gólmani v brankách soupeřů si proti červenobílým zajistili úspěšnost 94,3 %.

Střelecká úspěšnost Kanady na MS U20

Soupeř Výsledek Střely Úspěšnost střelby (%) Finsko 4:0 41 9,7 Lotyšsko 2:3sn 57 3,5 Německo 3:0 36 8,3 USA 1:4 39 2,5 CELKOVĚ 173 5,7

„Kanaďané střílí ze všech pozic. Jakmile dostanou místo, určitě jsou nebezpeční. Musíme být zkrátka nablízko, zmenšovat jim prostor. Čím déle bude skóre vyrovnané, tím nervóznější Kanada bude. Je pod velkým tlakem, my také hrajeme o hodně. Těším se,“ předeslal Augusta.

Češi nemusí mít důvod ke strachu ani vzhledem k předešlým zkušenostem. Reprezentační mužstvo proniklo mezi čtyři nejlepší třikrát v řadě, vloni seklo výsledkem 3:2 právě javorové listy. Kromě realizačního štábu byli u slavného skalpu z aktuální party ještě brankář Michael Hrabal, obránci Tomáš Galvas, Matteo Kočí a forvardi Eduard Šalé, Matěj Maštalířský či Adam Židlický. A hlavně Jakub Štancl, jenž obra tehdy setnul dvěma góly.

„Velká výzva pro nás, navíc před vyprodaným publikem. Minulé vítězství si samozřejmě pamatuji, bylo skvělé. Snad si z něj něco přeneseme do dalšího zápasu. Čekám rychlý hokej na obě strany. Musíme hrát kompaktně a zvládneme to,“ prohlásil zadák Galvas, který na aktuálním šampionátu nese ještě podstatnější roli.

S týmem po porážce proti Švédům stihl přípitek k příchodu nového roku. Hráči se sešli s trenéry ve společném salónku, popřáli si hodně štěstí do dalších bojů. Slovo si vzal kouč Augusta. Všichni věří, že nepovedená epizoda v minulém utkání se na výkonu neprojeví.

Ukáže se, kdo lépe zvládá emoce. Proti USA sečetli Kanaďané 22 trestných minut. „Bude to na obě strany stejné. Taky dost provokují, my si nic líbit nenecháme. Hlavně nedělat zbytečné fauly a nehrát tolik v oslabení. Musíme posouvat puky, bruslit a věřit gólmanovi,“ usmál se Galvas.

Česko U20 vs. Kanada U20