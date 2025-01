Dvořák upřímně litoval: Hodně hořké… Mám ale obrovskou motivaci k bronzu

Co podle vás rozhodlo semifinále s USA?

„Že naše druhá třetina neměla úplně dobré pasáže, jak bychom si představovali. Tam poslal Ameriku do vedení gól v přesilovce. Pak už jsme doháněli ztrátu, přišly další chyby, které nám vzaly možnost zabojovat o vyrovnání.“

Ve třetí třetině jste za ním ovšem tvrdě šli.

„Určitě jsme byli blízko. Američané se zatáhli, bylo vidět, že si výsledek už chtějí pohlídat, my jsme naopak tlačili. Některým šancím chybělo pár centimetrů, abychom zápas otočili. Bohužel se tak nestalo a musíme jít dál.“

Osobně cítíte na výsledku vinu?

„Samozřejmě si vyčítám gól v oslabení, je to pro mě hodně hořké. Už se snažím ovšem hlavu směřovat na zápas se Švédskem.“

Jak to má v tomto ohledu celý mančaft?

„Snažili jsme se, aby kabina co nejrychleji zapomněla. Zápas je za námi a turnaj neskončil. V zápase o bronz chceme výhru všichni urvat, je to obrovsky cítit, takže jsme se snažili porážku hodit za hlavu, i když je to ohromně těžké.“

Můžete si něco vzít z prvního střetu se Seveřany ještě ve skupině?

„Tehdy bylo moc vyloučení, tomu už jsme se ale v posledních zápasech nějak vyvarovali. Víme, jací jsou Švédové – pořád stejní, s kvalitními dovednostmi. Říká se, že dvakrát se stejným soupeřem na turnaji neprohraješ, takže si budeme věřit.“

Sil máte dost?

„Myslím, že se dokážeme tak přepnout, že přijde restartované mužstvo, které může svými silami Švédsko naopak přehrát.“

Pro vás půjde o poslední zápas v mládežnické reprezentaci. S čím do něj půjdete?

„Osobně mám motivaci obrovskou, strašně moc chci vyhrát a odvézt si bronz. Pro mě neskutečně velká motivace.“