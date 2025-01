USA - Česko 4:1. Vzdor na favorita nestačil. Dvacítka si zahraje o bronz

Český útočník Adam Novotný se cpe do amerického brankáře • ČTK / AP / Sean Kilpatrick

Pokořit i druhého zámořského giganta se nepovedlo. Čeští hokejisté do 20 let v semifinále mistrovství světa prohráli 1:4 s obhájcem zlata z USA a turnaj v Ottawě zakončí soubojem o bronz se Švédskem (21:30 SEČ). Tým kouče Patrika Augusty po vyřazení Kanady svedl s favorizovanými Američany vyrovnanou partii, nicméně zlomovým okamžikem se stalo vyloučení Tomáše Galvase ve druhé třetině, které soupeř potrestal. Češi sice ve třetí dvacetiminutovce zvýšili tlak, gól však nepřinesl. Americké mužstvo naopak pojistilo svůj triumf ještě dvěma trefami při špatném českém střídání a do prázdné branky.