Česko - Dánsko 7:2. Jasná výhra, zase hodně gólů. Galvas vede bodování turnaje
Čeští hokejisté porazili na MS do 20 let Dánsko 7:2 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Obhájci bronzových medailí se třikrát prosadili v početní výhodě, gól a dvě asistence si připsal obránce Tomáš Galvas, který je momentálně nejproduktivnějším hráčem turnaje. Spolehlivý výkon podal brankář Matyáš Mařík. Program MS do 20 let ZDE >>>
Svěřenci trenéra Patrika Augusty na úvod šampionátu prohráli s favorizovanou Kanadou 5:7, ve druhém duelu skupiny B ale nezaváhali, opět to ale bylo gólově výživné utkání. Klíčový náskok si vypracovali ve druhé třetině, po které vedli 5:2. Vedle Galvase se dařilo i Adamu Jiříčkovi a Václavu Nestrašilovi, kteří si připsali dva body za gól a asistenci.
Českému týmu vyšel ideálně vstup do utkání. Ve 3. minutě jej posunul do vedení Čihař, který tečoval Galvasovu střelu. O 27 sekund později byl ale vyloučený Poletín a Dánové srovnali. Brankář Mařík zlikvidoval několik šancí soupeře, nakonec jej ale překonal Petersen.
V 11. minutě dostal pětiminutový trest za faul na Čihaře obránce Olesen a přesně střílející Kubiesa posunul favorita opět do vedení. Další gól ale v dlouhé početní výhodě Češi nepřidali, Sikora trefil jen tyč.
Po skončení přesilovky se vyznamenal Mařík, jenž si poradil se samostatným nájezdem Bjergstada. Českobudějovický gólman tým výrazně podržel i při Klímově vyloučení, při zakončení Larsena mu pomohla tyč.
Na začátku druhé třetiny Mařík zlikvidoval další samostatný nájezd, tentokráte Klyvoa, a následně v pokračující přesilové hře zvýšil české vedení Nestrašil. Dánové ale opět dokázali snížit, bezprostředně po buly se trefil Larsen.
V polovině utkání předvedl Mařík klíčový zákrok, když betonem vyrazil gólovou dorážku Greena. A jeho spoluhráči následně Dánům odskočili. Nejprve se po Novotného akci prosadil Jiříček, poté připravil Klíma branku pro Hocha. Vydařenou pasáž z českého pohledu zakončila tyč po střele Currana.
Ve třetí třetině navýšili české vedení Galvas a Žemlička, jejichž góly dělilo 58 sekund. Hned do několika šancí se v přesilovce dostal Benák, brankáře Wildeho ale nepřekonal. Snížit mohl Linde, ale trefil jen tyč. Stejně jako později Novotný.
Třetím soupeřem českého výběru budou v pondělí od 21:30 SEČ hráči Finska.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|0
|9:6
|5
|2
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|12:9
|3
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|5
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:13
|0