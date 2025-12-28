Předplatné

Česko - Dánsko 7:2. Jasná výhra, zase hodně gólů. Galvas vede bodování turnaje

Český útočník Václav Nestrašil před zápasem s Kanadou
Český útočník Václav Nestrašil před zápasem s KanadouZdroj: iihf.com
Český útočník Václav Nestrašil v šanci před kanadským brankářem
Kapitán české dvacítky Petr Sikora v duelu s Kanadou
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Kanadští hokejisté operují u českého brankáře Michala Oršuláka
Český gólman Michal Oršulák čelí další nebezpečné šanci Kanady
Čeští hokejisté porazili na MS do 20 let Dánsko 7:2 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Obhájci bronzových medailí se třikrát prosadili v početní výhodě, gól a dvě asistence si připsal obránce Tomáš Galvas, který je momentálně nejproduktivnějším hráčem turnaje. Spolehlivý výkon podal brankář Matyáš Mařík. Program MS do 20 let ZDE >>>

Svěřenci trenéra Patrika Augusty na úvod šampionátu prohráli s favorizovanou Kanadou 5:7, ve druhém duelu skupiny B ale nezaváhali, opět to ale bylo gólově výživné utkání. Klíčový náskok si vypracovali ve druhé třetině, po které vedli 5:2. Vedle Galvase se dařilo i Adamu Jiříčkovi a Václavu Nestrašilovi, kteří si připsali dva body za gól a asistenci.

Českému týmu vyšel ideálně vstup do utkání. Ve 3. minutě jej posunul do vedení Čihař, který tečoval Galvasovu střelu. O 27 sekund později byl ale vyloučený Poletín a Dánové srovnali. Brankář Mařík zlikvidoval několik šancí soupeře, nakonec jej ale překonal Petersen.

V 11. minutě dostal pětiminutový trest za faul na Čihaře obránce Olesen a přesně střílející Kubiesa posunul favorita opět do vedení. Další gól ale v dlouhé početní výhodě Češi nepřidali, Sikora trefil jen tyč.

Po skončení přesilovky se vyznamenal Mařík, jenž si poradil se samostatným nájezdem Bjergstada. Českobudějovický gólman tým výrazně podržel i při Klímově vyloučení, při zakončení Larsena mu pomohla tyč.

Anketa
Získá česká dvacítka na MS opět medaili?
ANO
NE
Celkově 701 hlasů

Na začátku druhé třetiny Mařík zlikvidoval další samostatný nájezd, tentokráte Klyvoa, a následně v pokračující přesilové hře zvýšil české vedení Nestrašil. Dánové ale opět dokázali snížit, bezprostředně po buly se trefil Larsen.

V polovině utkání předvedl Mařík klíčový zákrok, když betonem vyrazil gólovou dorážku Greena. A jeho spoluhráči následně Dánům odskočili. Nejprve se po Novotného akci prosadil Jiříček, poté připravil Klíma branku pro Hocha. Vydařenou pasáž z českého pohledu zakončila tyč po střele Currana.

Ve třetí třetině navýšili české vedení Galvas a Žemlička, jejichž góly dělilo 58 sekund. Hned do několika šancí se v přesilovce dostal Benák, brankáře Wildeho ale nepřekonal. Snížit mohl Linde, ale trefil jen tyč. Stejně jako později Novotný.

Třetím soupeřem českého výběru budou v pondělí od 21:30 SEČ hráči Finska.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada211009:65
2Finsko110006:23
3Česko2100112:93
4Lotyšsko100101:21
5Dánsko200024:130

