Česko - Švédsko v TV: Kde sledovat finále MS U20 v hokeji?
Čeští mladíci zvládli semifinálový duel s Kanadou a v napínavém zápase vybojovali výhru 6:4. O zlato se utkají se Švédskem, které postoupilo po výhře 4:3 nad Finskem po samostatných nájezdech. Česká dvacítka má šanci vybojovat zlaté medaile po 25 letech. Dokáže to? Utkání začíná v úterý ve 2:30 ráno. Kde sledovat Česko U20 – Švédsko U20 živě? Program MS U20 v hokeji naleznete ZDE>>>
Česko U20 vs. Švédsko U20 na MS v hokeji do 20 let 2026
|Datum: úterý 6. ledna (02:30)
Dějiště: Grand Casino Arena, Saint Paul Minnesota
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus
Kde sledovat Česko U20 - Švédsko U20 v TV?
Češi v semifinále porazili Kanadu 6:4 a čeká je finále se Švédskem. Přímý přenos duelu Česko U20 – Švédsko U20 vysílá stanice ČT sport v úterý od 2:30, případně lze duel vidět na platformě ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také online na webu iSport.
Program MS v hokeji do 20 let nalezenete ZDE>>>
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka U20 a Švédska U20
Česká hokejová reprezentace do 20 let se ve finále utká se Švédskem. V posledních deseti zápasech je bilance vyrovnaná a oba týmy shodně vyhrály pětkrát.
|Datum
|Zápas a výsledek
|Akce
|09.11.25
|Česko U20 - Švédsko U20 2:6
|Přátelský zápas
|31.08.25
|Česko U20 - Švédsko U20 7:4
|Přátelský zápas
|18.04.25
|Švédsko U20 - Česko U20 3:5
|Přátelský zápas
|09.02.25
|Česko U20 - Švédsko U20 0:4
|Přátelský zápas
|05.01.25
|Švédsko U20 - Česko U20 2:3
|Mistrovství světa
|31.12.24
|Švédsko U20 - Česko U20 4:2
|Mistrovství světa
|06.11.24
|Švédsko U20 - Česko U20 5:4
|Přátelský zápas
|29.08.24
|Česko U20 - Švédsko U20 5:4
|Přátelský zápas
|20.04.24
|Česko U20 - Švédsko U20 1:2
|Přátelský zápas
|08.02.24
|Česko U20 - Švédsko U20 3:1
|Přátelský zápas