Česko - Švédsko v TV: Kde sledovat finále MS U20 v hokeji?

Čeští junioři slaví gól do branky ŠvýcarskaZdroj: IIHF / www.iihf.com
Otakar Plzák
MS hokej U20
Čeští mladíci zvládli semifinálový duel s Kanadou a v napínavém zápase vybojovali výhru 6:4. O zlato se utkají se Švédskem, které postoupilo po výhře 4:3 nad Finskem po samostatných nájezdech. Česká dvacítka má šanci vybojovat zlaté medaile po 25 letech. Dokáže to? Utkání začíná v úterý ve 2:30 ráno. Kde sledovat Česko U20 – Švédsko U20 živě? Program MS U20 v hokeji naleznete ZDE>>>

Česko U20 vs. Švédsko U20 na MS v hokeji do 20 let 2026

Datum: úterý 6. ledna (02:30)
Dějiště: Grand Casino Arena, Saint Paul Minnesota
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus

Kde sledovat Česko U20 - Švédsko U20 v TV?

Češi v semifinále porazili Kanadu 6:4 a čeká je finále se Švédskem. Přímý přenos duelu Česko U20 – Švédsko U20 vysílá stanice ČT sport v úterý od 2:30, případně lze duel vidět na platformě ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také online na webu iSport.

Program MS v hokeji do 20 let nalezenete ZDE>>>

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka U20 a Švédska U20

Česká hokejová reprezentace do 20 let se ve finále utká se Švédskem. V posledních deseti zápasech je bilance vyrovnaná a oba týmy shodně vyhrály pětkrát.

DatumZápas a výsledekAkce
09.11.25Česko U20 - Švédsko U20 2:6Přátelský zápas
31.08.25Česko U20 - Švédsko U20 7:4Přátelský zápas
18.04.25Švédsko U20 - Česko U20 3:5Přátelský zápas
09.02.25Česko U20 - Švédsko U20 0:4Přátelský zápas
05.01.25Švédsko U20 - Česko U20 2:3Mistrovství světa
31.12.24Švédsko U20 - Česko U20 4:2Mistrovství světa
06.11.24Švédsko U20 - Česko U20 5:4Přátelský zápas
29.08.24Česko U20 - Švédsko U20 5:4Přátelský zápas
20.04.24Česko U20 - Švédsko U20 1:2Přátelský zápas
08.02.24Česko U20 - Švédsko U20 3:1Přátelský zápas

