Změny v reprezentaci, kádr v přípravě doplní Pyrochta a Ordoš

Josef Jandač měl na prvním tréninku k dispozici čtrnáct hráčů plus dva brankáře • ČTK

Filip Pyrochta si výkony řekl o nominaci do reprezentace • Michal Beránek / Sport

Jednadvacetiletý Pyrochta, který je s osmi body za osm asistencí z deseti utkání nejproduktivnějším obráncem i nejlepším nahrávačem play off extraligy, už má na kontě dva reprezentační starty. Premiéru si odbyl v srpnu v přípravných duelech se Slovenskem v Třinci a v Žilině. Stejně starý Ordoš bude v národním týmu debutovat.

Oba se zapojí do tréninku ve čtvrtek. Kouč Josef Jandač pak bude mít ve výběru 25 hráčů a ještě čeká na vývoj situace u Bulíře a Šmída.

"S Bulířem jsem mluvil, ale jde ještě k doktorovi na rozbor krve po předchozí viróze. Podle něj bude ve čtvrtek vědět. Pokusil jsem se kontaktovat i Láďu Šmída a zatím se mi to nepovedlo," řekl novinářům Jandač.

Oslovil i útočníka Tomáše Filippiho. "Ten se omluvil," doplnil na adresu bývalého hráče Magnitogorsku, který v Rusku skončil v prosinci kvůli problémům se zády a nakonec stihl ještě v sezoně nastoupit za Liberec. O nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce play off Marka Kvapila rovněž z Liberce Janadač zájem neměl.

Na dnešním tréninku se nově zapojili útočníci Michal Řepík ze Sparty, David Tomášek z Pardubic a Robert Kousal z Davosu. Až v neděli se zařadí do přípravy Roman Červenka s Michalem Birnerem z Fribourgu, obránce Michal Jordán dorazí 9. dubna.

Brankářská jednička z únorových olympijských her v Pchjongčchangu Pavel Francouz postoupil s Čeljabinskem v KHL do semifinále, ale Jandač o doplnění kádru o třetí brankáře do přípravy neuvažuje. O duely Euro Hockey Challenge 4. a 5. dubna v Příbrami se Švýcarskem i 13. dubna v Amiens a o den později v Cergy s Francií se podělí Dominik Furch s Patrikem Bartošákem.

"Rozdělíme ty dvojzápasy mezi tyto kluky. Kdybychom vzali třetího brankáře, tak by bylo potřeba mu dát zápas, aby tu nebyl jen na trénink," uvedl Jandač.

"U Pavla Francouze je vidět, že je to výborný gólman. Má na tom velkou zásluhu, nedostává v těžkých zápasech v play off téměř góly. Už má něco za sebou, umí ta utkání hrát a já mu to jen přeju," pochvaloval si Francouzovu formu i s výhledem pro šampionát v Dánsku.

Nominace českých hokejistů na přípravu před MS v Dánsku:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jan Ordoš (Liberec), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).

